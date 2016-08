Foto: Ilustracija

Prosječna plata od oko 1.000 maraka, prevoz i topli obrok na dan. I u dolini Neretve nema ko bi za to išao u polje da bere mandarine.

Požalili su se iz firme “AgroFructus”, koja je jedan od većih proizvođača u Hrvatskoj, a u Opuzenu imaju veliki otkupni centar, piše 24sata.hr.



– Mi ne možemo da pronađemo radnike koji će obrati rekordni urod i pripremiti ga za tržište – kaže Denis Matijević, predsjednik uprave AgroFructus grupe.



On ističe da im nedostaje barem 150 sezonskih radnika, a da oni nisu usamljen slučaj i da isti problem imaju i ostali proizvođači. Matijević najveći problem vidi u tome što se iz Hrvatske zadnjih godina iselilo više od 100.000 radno sposobnih, a da odlaze i cijele porodice.



Apsurdom smatra da je država za cijeli sektor poljoprivede odobrila uvoz tek 20 radnika ove godine. Matijević ističe da ih to onemogućava u potpunom iskorištavanju uroda, a time propada i prilika za prosperitet.



Inače, problem s nedostatkom radne snage za branje mandarina se pojavljuje periodično. I prije pet godina nije imao ko da bere mandarine iako je na birou, samo u Metkoviću, bilo oko 2.000 ljudi, pa je tadašnji gradonačelnik Stipe Gabrić Jambo zvao na branje mandarina.



Zadnjih godina su mandarine propadale zbog sankcija Rusiji, pa su ih uzgajivači dijelili. Ali, nije poljoprivreda jedina u kojoj i poslije sezone nedostaje radne snage iako je na birou u Hrvatskoj 215.000 nezaposlenih.



“Brodotrogir” je poslao saopštenje u kom ističu da im nedostaje stotine radnika u deficitarnim zanimanjima poput brodomontera, zavarivača, brodocjevara… Raspisali su konkurs u kom preko biroa traže radnike, a spremni su da plaćaju i prekvalifikacije i osposobljavanje.



– Imamo punu knjigu narudžbi, a nedostaje nam radnika – saopštili su iz “Brodotrogira”, koji je sad preuzeo Danko Končar.



Kako je objavio Poslovni dnevnik i ostale kompanije muku muče s radnicima iako su podigli plate, koje sad iznose od 6.000 do 9.000 kuna za deficitarna zanimanja. Iz “AgroFructusa” ističu da će ove godine biti rekordna berba mandarina od čak 90.000 tona koje treba da se oberu.



Biznis.ba / Avaz