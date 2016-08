T. C.

Franjo Bobinac

Predsjednik Uprave Gorenja Franjo Bobinac vjeruje da će dogovor sa Panasonicom imati pozitivne efekte za Gorenje, kao i za cijelu regiju, te tvrdi da brend Gorenje nije ugrožen.

Bobinac u intervjuu za ljubljanski Dnevnik nije otkrio detalje dogovora sa Japancima, jer je povjerljiv, ali je rekao da je dobar za Gorenje, koje može postati platforma za razvoj Panasonicovog branda velikih aparata u Evropi.



To, prema Bobincu, neće ugroziti robne marke Gorenja, za koje je uvjeren da će ostati, jer imaju tradiciju i ugled. Bobinac nije odgovorio na pitanje kakav učinak će imati saradnja sa Panasonicom na radna mjesta, samo je rekao da je ugovor zaključen za podsticanje bržeg rasta obje kompanije, što će značiti više radnih mjesta.



Na pitanje da li bi se, zbog veće kupovine dionica Gorenja nakon objavljivanja Panasonicove ponude za preuzimanje, mogao povesti rat za preuzimanje Gorenja, Bobinac je rekao da su u industriji bijele tehnike rijetka neprijateljska preuzimanja.

"Barem ne očekujem da će to učiniti mogući strateški partneri", rekao je predsjednik Uprave Gorenja.



On smatra da odluka Uprave da s odgodom objavi informaciju o Panasonicovom skrbnom pregledu Gorenja ne predstavlja nejednak tretman investitora, jer Gorenje sa Panasonicom, koji je vlasnik 11 posto Gorenja, već sarađuje tri godine. Kroz ovu saradnju obje kompanije razvijaju proizvode i povećavaju obim poslovanja.





