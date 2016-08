Vodeće firme iz industrije ulja u Srbiji traže od Vlade Srbije da zabrani izvoz suncokreta ovogodišnjeg roda u BiH, što bi bilo direktno kršenje Sporazuma o slobodnoj trgovini zemalja centralne Evrope - CEFTA, koji su još 2006. godine potpisale ove dvije zemlje, potvrđeno je "Nezavisnim".

Pored toga, domaći privrednici navode da bi takva zabrana mogla proizvesti i određene posljedice u narednim godinama po privrednu saradnju dvije zemlje u ovoj oblasti, i to samo zbog pojedinaca željnih monopola na tržištu ulja.



Naime, razlog nezadovoljstva prerađivača ulja u Srbiji leži u tome što su otkupljivači iz BiH spremni suncokret srbijanskih proizvođača da plate bolje nego tamošnje uljare, koje će ove godine izaći sa nepovoljnijim uslovima otkupa u odnosu na lani, jer bi otkupne cijene trebalo da budu osjetno niže. Mediji u Srbiji prenose da su uljari iz BiH u prilici da ponude ratarima u Srbiji višu cijenu, jer BiH ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, što bi, kako kažu, značilo da na tursko tržište bez carinskih opterećenja mogu da izvoze ulje, koje je tamo znatno skuplje nego u BiH.



Ističu da bi Srbija, u slučaju da odluči uvesti ovakve ograničavajuće trgovinske mjere, štitila interes prerađivača, ali ne i poljoprivrednika, kojima se, kako sada stvari stoje, servira nepovoljna cijena suncokreta.



Prema nezvaničnim informacijama, koje su prenijeli srbijanski mediji, za juče je bio planiran sastanak prerađivača sa predstavnicima ministarstava trgovine i poljoprivrede Srbije, na kojem su uljari trebali da iznesu prijedlog da se uvedu ograničenja u trgovini sa BiH. Međutim, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nije bilo informacija sa tog sastanka.



Bruno Bojić, predsjedavajući Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je juče da Srbija ne može uvesti zabranu izvoza suncokreta u BiH, jer bi to bilo odustajanje od CEFTA, potpisane 2006. godine.



"Znači, time bi bila prekršena CEFTA, a ja ne vidim razlog da jedna država uđe u proces kršenja CEFTA zbog pojedinaca", rekao je Bojić. Prema njegovim riječima, zadatak i uloga CEFTA je normalizacija odnosa, liberalizacija tržišta, konkurentnost i sve ono što će doprinijeti spoljnotrgovinskoj razmjeni i jedne i druge zemlje.



"Srbija ne bi trebalo da se plaši izvoza bilo kakvih uljarica u BiH, kao sirovine za proizvodnju jestivog ulja, zato što BiH ima poseban sporazum sa Turskom. Bezrazložan je taj strah ili bojazan uljara u Srbiji. Jednostavno moraju poraditi na kvalitetu, a konkurentnost i tržište će odrediti cijenu", rekao je Bojić. On je naglasio da nema nijednog razloga da Srbija zabrani izvoz suncokreta u BiH, jer bi time gušila svoje proizvođače.



"Ako uljari iz Srbije misle da će zabranom izvoza suncokreta u BiH nešto postići, zavaravaju se. BiH će pronaći novo tržište i onda će to odjeknuti i imati drugačiji efekat za naredne godine", naglasio je Bojić.



Dodao je da se mnogo radi na povezivanju privrednika ove dvije zemlje, na uzajamnom razumijevanju i pomoći, ali da onda dođe neko ko želi monopol ili višu cijenu za sebe, da razgrađuje i slabi ono što već vrlo dobro funkcioniše i što je uvezano.



"Zasigurno, Vlada Srbije se neće petljati u taj dio, jer to nema veze sa robnim rezervama jedne države, već ima čisto prodajni karakter", napoenuo je Bojić. U toku jučerašnjeg dana nismo uspjeli dobiti odgovor na postavljena pitanja iz Fabrike ulja "Bimal" iz Brčkog, kako bismo saznali koliko bi na njihovu proizvodnju uticala eventualna zabrana uvoza suncokreta iz Srbije, koju zagovaraju tamošnji veliki uljari.







Biznis.ba / NN