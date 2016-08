Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova izvijestilo je u petak da je Hrvatska ove godine iz EU fondova povukla oko 1,35 milijardi maraka te da je 810 miliona KM u plusu s obzirom na uplaćena sredstva u budžet Evropske unije.

Prenoseći podatke Ministarstva finansija, iz Ministarstva regionalnog razvoja ističu da je Hrvatska do sada ove godine iz EU fondova povukla 662 miliona eura od čega je većina usmjerena na projekte iz područja prometa i zaštite okoliša, razvoja poduzetništva, ulaganja u obnovu studentskih domova, projekte znanstvenih institucija te kulturne baštine i druge.



Komentirajući to velikim uspjehom u odnosu na prethodne godine, iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a iznose podatke da je Hrvatska u 2015. iz EU fondova povukla 558 miliona eura, a u godini prije (2014.) 548 miliona eura.



"Od ulaska u EU 2013. Hrvatska je svake godine do sada iz EU fondova povlačila tek neznatno veći iznos od onoga kojeg je uplaćivala, a sadašnji rezultat pokazatelj je dobrog dosadašnjeg rada i naznaka da će se to promijeniti te da će iskorištenost fondova značajno porasti i time potaknuti investicije i gospodarski oporavak", ističu iz Ministarstva regionalnog razvoja, ocjenjujući da je to njihov i uspjeh ostalih tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova.







Biznis.ba / FENA