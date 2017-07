Foto: FENA

Već treću godinu Selvedin Dervišić iz Donjeg Vakufa u plastenicima nadomak porodične kuće uspješno proizvodi razno povrće.

Za poljoprivredu se počeo zanimati, kaže, nakon bezuspješnog traganja da se zaposli kao automehaničar, za što se školovao u Bugojnu.



- Nabavio sam motokultivator, kosio i uređivao tuđe parcele. Onda sam odlučio da apliciram za program jedne organizacije od koje sam dobio dva plastenika od po sto kvadrata, s kompletnom opremom - kazao je ovaj Donjovakufljanin.



Dodaje da se opredijelio za plasteničku proizvodnju nekoliko sorti paradajza i paprike, i da je već u prvoj sezoni uspio prodati sav dobijeni urod.



To ga je ponukalo, kaže, da nešto kasnije vlastitim sredstvima kupi i instalira još jedan, treći plastenik.



- Sedamdeset posto mojih proizvoda prodam komšijama i prijateljima, a ostatak odnesem u dvije prodavnice i na pijacu - naglasio je.



Selvedinu u poslu pomaže supruga, nezaposlena medicinska sestra, 13-godišnji sin, kao i majka te punica koje priskoče u pomoć uvijek kada to zatreba.



Ako je suditi po trenutnom stanju u plastenicima, Dervišići bi i ove godine mogli biti zadovoljni količinom i kvalitetom svojih proizvoda.



- S površine od oko dvjesta kvadrata očekujemo 3,5 tona paradajza, a što se tiče paprika trebali bismo imati za prodaju oko 900 kilograma - kazao je.



Poručio je svima koji nemaju stalno zaposlenje da se, ukoliko su to u mogućnosti, počnu baviti plasteničkom proizvodnjom.



- Četveročlana porodica može fino živjeti s 600-700 kvadrata plastenika. Površina na kojoj mi uzgajamo povrće je znatno manja, zbog čega se bavimo i drugim poslovima - zaključio je.



Biznis.ba / FENA