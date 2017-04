Foto: Anadolija

Zeničanin Sead Kaljić zanatlija je već 45 godina. Zlatarski zanat završio je početkom 70-ih godina prošlog vijeka, a radnju otvorio 1974. godine i od tada radi bez prestanka.

Iako je prvenstveno želio biti slikar, 1968. godine počeo je sa obukom za zanat zlatara.



„Daleke 1968. godine spletom okolnosti otišao sam u Sarajevo na izučavanje zlatarskog zanata. Što se tiče zlatara u Bosni, imaju dvije 'žice' zlatarskih djelatnosti, to su sarajevska škola, dok su u drugim gradovima Janjevci, katolici Albanci. Pripadam sarajevskoj zlatarskoj školi, gdje sam na Baščaršiji naučio zanat i išao sam u školu za zanate“, rekao je za Anadolu Agency (AA) Kaljić.



Zanat je Kaljić završio 1971. godine. Po završetku zanata se zaposlio, a zatim 1974. godine otvara zlatarsku radnju u Zenici, koja radi i danas. Iako je u penziji, zlatarskim poslom se još uvijek bavi kao dodatnom djelatnošću, kao i filigranom i ručnim graviranjem.



„Moj majstor je bio poznati majstor koji je imao tri zanata, bio je graver, zlatar i filigran, a ja sam zahvaljujući toj slučajnosti naučio sva tri zanata. Ispočetka, kad sam otvorio tek radnju uveo sam filigran, radio jednu godinu i u Zenici kao industrijskom gradu to je slabo išlo. Nastavio sam kao zlatar i to je išlo jako dobro u to vrijeme“, istakao je Kaljić.



Ljudima je danas u Zenici teško priuštiti proizvode koji se mogu naći u zlatarskim radnjama. Kaže i da postoji veliki problem sa brojnim zlatarskim radnjama koje se bave isključivo prodajom, a ne i proizvodnjom, što snižava cijene ručnog rada.



„Ljudima je teško priuštiti danas neki od zlatarskih proizvoda. Kupuju ljudi koji se žene, kad se neko rodi, ali nije to kao nekad. Sad ljudi kupuju tehnologiju, elektronsku, kad je rođendan ili neka prigoda. Ne kupuju kao nekada ogrlice i narukvice, nego mobitele“, dodao je Kaljić.



U toku ratnog perioda u Bosni i Hercegovini izrađivao je prve simbole za Armiju Bosne i Hercegovine, od zlatnih ljiljana do drugih simbola vojske.



„S obzirom da je Sarajevo bilo blokirano i mi nismo mogli doći do nekih bravara koji imaju alate za naš posao, trebalo je praviti neke simbole koji su se tražili, poput simbola ljiljana. Ručno sam napravio alat. Zahvaljujući graverskom zanatu sam proizveo alat uz pomoć kojeg sam pravio prve ljiljane. Sve što sam radio te tri godine, radio sam besplatno. To je bio moj doprinos odbrani naše države. Osim ljiljana, radio sam za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, odnosno ratnu avijaciju. Njima sam radio oznake počasne za oficire i pilote“, naglasio je Kaljić i objasnio da se tadašnja značka sastojala od simbola, prema njegovim riječima tada najboljeg vojnog aviona, F-14 Tomcat, a za šta još uvijek posjeduje originalni kalup.



Njegova djela su uvijek išla u najmanje jednom primjerku i tadašnjem predsjedniku Bosne i Hercegovine, Aliji Izetbegoviću.



„Radio sam jednu značku aviona sa zlatnim ljiljanima na krilima i uradio sam 25 komada, a jedan primjerak je uvijek išao i tadašnjem predsjedniku Aliji Izetbegoviću. U hotelu Rudar u Zenici je bila prva oficirska škola, ratna. Za prve dvije generacije, 120 znakova te akademije uradio sam ja“, prisjetio se Kaljić i dodao kako je to sve ručno izrađivao.



U radnji Sead Kaljić još uvijek čuva sve originalne kalupe i alate kojima je radio u periodu prije dvije decenije, dok u maloj radionici unutar radnje još uvijek, na moderan način izrađuje zlatni nakit i filigran, koji nikada nije isti kao što je to slučaj kada se on pravi kalupima i preprodaje. Svaki rad ovog zeničkog zlatara je unikat.



Biznis.ba / AA