Slaven Gluvačević je poljoprivredni tehničar, njegov brat Darijan je kuhar, a njihovi prijatelji Dragan i Jovica Radošević su informatički tehničar i veterinar.

Na prvi pogled bi se reklo da ova četvorka nema ništa zajedničko, osim što su međusobno braća. Međutim, njih spaja ljubav prema pivu, a iz ljubavi je nastao posao.



Sve je krenulo jednog 1. maja kada su shvatili da im je uz roštilj potrebno dobro pivo i odlučili su ga napraviti sami. Prvih nekoliko litara su bacili, ali to ih nije spriječilo da putem društvenih mreža i foruma razmijene iskustva s drugim ljudima i pokušaju ponovo.



"Riječ je o craft pivu koje se zove Old Slavic. Do sada smo probali 15-20 recepata. Uglavnom ih uzimamo s interneta i dodajemo sastojke po želji. Pravili smo pivo s okusom narandže, karamele, čokolade i bundeve. Trenutno pravimo crno pivo koje ima okus kafe i čokolade, standardno svijetlo i imat ćemo proljetno od bundeve. Pivo s okusom bundeve zove se Baba Roga", kazao nam je Dragan.



I ideja za naziv je nastala slučajno. Prvobitni plan je bio povezati ga s nečim što je karakteristično za Derventu, ali su se bojali da će ih to ograničiti.







"Darijan je kupio knjigu o slavenskoj mitologiji i s obzirom na to da ima puno bogova, svako pivo je postalo neki bog. Imamo piva koja se zovu Svarog, Perun i Vesna i na svakoj etiketi je napisano nešto o tim bogovima. Svarog je jak, Perun je dosta gorkog okusa, a Vesna je osvježavajuća", navodi Slaven.



Sve što su do sada proizveli popili su prijatelji i poznanici, a prodaju planiraju početi nakon što završe papirologiju u Općini Derventa.



"Opremili smo ljetnu kuhinju kod mene, napravili smo sistem za pravljenje piva, sve smo sredili preko zime. Imamo kapacitet za 50 litara i planiramo ići na 80 litara po jednoj turi, a dnevno mogu ići tri ture. Planiramo prodavati u pubovima u Banjoj Luci, kafićima u Derventi, na festivalima i druženjima. Za motel Babino Brdo ćemo najvjerovatnije praviti njihovo pivo", kaže Slaven.



Interesovanje je veliko, svi žele probati ono što se kuha u maloj pivari pa momci često organizuju degustaciju, ali nije teško doći do konačnog proizvoda. Postupak proizvodnje traje 45 dana, a cijenu će definisati nakon dogovora s kupcima.



"Drug nam je slao kvasac iz Amerike, fermentacija traje 15 dana, zatim u flašama treba stajati mjesec. Sve zavisi od kvasca, svjetlije pivo treba kraće stajati, a crno duže. Troškovi za 30 litara su blizu 100 KM i neće nam se isplatiti prodavati ispod 2-2,5 KM po flaši", ističe Dragan.



Za Dragana, Slavena, Jovicu i Darijana proizvodnja piva će biti i posao i hobi. Za početak bi, kažu, bili zadovoljni ukoliko bi od svake vrste prodali 100 litara.







