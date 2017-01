Foto: Anadolija

Pedesetosmogodišnji Mladen Stakić iz Prijedora, bravar po zanimanju, posljednje dvije godine pravi skulpture od drveta, a izrađuje ih najobičnijom motornom pilom. Hobi mu predstavlja veliko zadovoljstvo, a u maju planira organizovati izložbu svojih radova.

Mladen je dugi niz godina koreograf u Kulturno-umjetničkom društvu Kozara, a ljubav prema izradi skulptura od drveta je otkrio prije dvije godine.



"Pronašao sam sebe na neki način u ovom hobiju. Nije lako izrađivati skulpture običnom, kako naš narod kaže 'težačkom' motorkom, lakše bi mi bilo kada bih imao savremenije alate, ali uspijevam ipak napraviti ono što zamislim", priča Mladen za Anadolu Agency (AA).



Uglavnom izrađuje ptice, jer ih najviše voli. Najčešće radi sa lipom, topolom, brezom, jošićem, a radio je kaže i skulpture od drveta divlje kruške.



Kada je Mladenov hobi u pitanju najvažnije je doći do kvalitetnog komada drveta. Ističe da ga suši, a potom obrađuje tek slijedeće godine.



"Zbilja morate imati kvalitetno drvo i mora biti dobro pripremljeno za rad. Za finalne radove koristim brusilicu, ali najveći dio posla ipak uradim sa običnom motorkom. Do sada sam uradio najviše ptica, ali i skulpturu žene, potom žene u farmerkama. Nadam se da ću ih uspjeti do maja uraditi još nekoliko", kaže Mladen i dodaje da su mnogi koji rade sa motorkama rekli da nikad ne bi mogli uraditi ono što i on.



Mladen skulpture ne prodaje, ali ih je već nekoliko poklonio. Kaže da ne zna ni koliko bi ih zacijenio, jer je jako vezan za njih i teško se od njih rastaje.



"Neke od mojih skulptura su završile i u inostranstvu. Poklonio sam ih dobrim prijateljima. Uvijek imam mnogo ideja i nadam se da ću veći dio uspjeti realizovati", navodi Mladen.



Mladen u maju planira organizovati izložbu svojih skulptura. Želi, kako kaže, da ljudi vide šta se sve može uraditi sa običnom motorkom. Priznaje da ima neobičan hobi i da su mu i skulpture neobične. Nastojaće na jednom mjestu pokazati sve što je do sada uradio, a nada se da će se to mnogima i dopasti.



Mladen je nabavio ogroman komad drveta i želja mu je da napravi kraljevsku stolicu sa dvije ptice na naslonu, te psa ispod nje. Ističe da to podrazumijeva mnogo rada i truda, ali se nada da će posao završiti do maja i da će kraljevski naslonjač biti spreman za izložbu.



Biznis.ba / AA