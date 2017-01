Goraždanska kompanija Ginex je u 2016. godini postala jedna od vodećih kompanija u oblasti namjenske industrije u BiH, što je najveći poslovni uspjeh od osnivanja preduzeća 1998. godine. Prihodi Ginexa iznose blizu 38 miliona maraka, a više od 80 posto proizvodnje plasiraju na strano tržište.

"Ginex pokriva tržište više od 40 zemalja svijeta. Strategijom razvoja Ginexa do 2021. godine određene su smjernice budućeg rada, s obzirom na to da je kompanija postala vodeći proizvođač ove vrste proizvoda u Evropi i približila se svjetskim konkurentima, američkim kompanijama iz ove branše SISIAJ i Federal, što je i bio cilj", ističe u razgovoru za Klix.ba Munevera Fočo, generalna direktorica kompanije.



Kompanija je u odnosu na prethodnu godinu u 2016. godini ostvarila 20 posto veći poslovni rezultat, a prema riječima Fočo u narednoj godini se, prema dosadašnjim pokazateljima, očekuje porast u istom obimu od blizu 20 posto.



Nova radna mjesta u novoj godini





Od vremena kada su počinjali u skromnim uslovima proizvodeći peći za grijanje ili fenjere za uličnu rasvjetu, te radeći čak i građevinske poslove, brojali su 198 uposlenih. Danas posjeduju tehnologiju i proizvodne linije za proizvodnju i preradu svih vrsta inicijalnih eksploziva i raznih hemikalija, a s posljednjim danom 2016. godine Ginex broji blizu 640 zaposlenih. Planovi za narednu godinu su također ambiciozni.



"Imamo u planu zapošljavanje 100 do 120 novih radnika s obzirom da ćemo u narednoj godini investirati u nove tehnologije i nove kapacitete", ističe Fočo.



Podsjetimo da je upravo zbog sjajnih poslovnih uspjeha Fočo dodijeljeno priznanje najmenadžera Jugoistočne i Srednje Evrope za 2016. godinu te da je kako ističe stiglo u pravom trenutku.



Brze promjene i veliki uspjeh





"Zadovoljna sam postignutim, ali mislim da može bolje. Za mene i moj tim ne postoji bolovanje, riječ nemoguće niti bilo kakva isprika. Ginex radi dobro, ali treba raditi još bolje. Prošle godine je uprava s radnicima imala dogovor da se neće povećavati plate dok ne ostvarimo pozitivan trend rasta i razvoja i da nakon pola godine sjednemo i analiziramo rezultate. Tako je i bilo. Ostvarili smo izvanredne poslovne rezultate i povećali plate radnicima, a s povećanjem ostalih pokazatelja poslovanja povećava se i zaposlenost. Na jedan oglas za prijem radnika prijavilo nam se 800 kandidata i to je za nas bio znak da smo poželjan poslodavac. Ljudi napuštaju posao u drugim firmama i žele raditi u Ginexu. Drago mi je kada zapošljavamo nove radnike, a i kada se pojavi mogućnost da dodijelimo i stipendije", ističe Fočo.



U Ginexu su danas uposleni uglavnom mladi ljudi.



"Oni su budućnost BiH i mogu je bolje voditi. Ne trebaju razmišljati o odlasku iz BiH. Odlazak u svijet je jedno od rješenja, ali nije najbolje. Nije sve u BiH crno. Ima kompanija kao Ginex i bit će ih još koje stvaraju iste uslove za svu djecu, koje ne dijele djecu već im otvaraju mogućnosti da budu najsretniji kada grade svoju zemlju. Mladima bih poručila da će im Ginex uvijek davati šansu. Želja mi je da firme počnu raspisivati konkurse za dodjelu stipendija mladim ljudima za razne vrste zanimanja", kazala je direktorica Munevera Fočo.



Biznis.ba / Klix.ba