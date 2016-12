Islamović u svom frizerskom salonu

Dok hiljade mladih napuštaju BiH u potrazi za boljim životom, prvenstveno za egzistencijom, mladi u općini Kakanj osnivaju svoje firme i ostvaruju zapažene rezultate na poslovnom planu.

Zahvaljujući projektu “Pokreni svoj posao u Kaknju”, koji je djelo isključivo općinskih vlasti, mladi u tom gradu nemaju potrebu napuštati svoj grad. Naprotiv – sada im je omogućeno osnivanje vlastite djelatnosti.



Naravno, potrebna je dobra i originalna ideja. Kroz ovaj projekt podsticajna sredstva koja dodjeljuje Općina onima koji kroz program “Pokreni svoj posao u Kaknju” pokrenu svoju vlastitu registriranu djelatnost, namijenjena su za troškove obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 12 mjeseci i za sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala i opreme u maksimalnom iznosu do 3.000 KM.



U ovaj projekt među prvima su ušli Armin Kukić, Mirza Islamović i Vahidin Goga. Kukić je pokrenuo vlastitu djelatnost “Delta Therm”; koja obuhvata poslove iz oblasti grijanja i klimatizacije. Završio je srednju školu i, kako nam je kazao, odlučio se upustiti u posao, jer je, radeći s ocem, mnogo toga naučio.



- Svaki posao je težak. Prije četiri godine, aktivno sam počeo raditi s instalacijama za grijanje i svake godine sam napredovao. Odluku da ne studiram donio sam zato što je sve više studenata, a sve manje ljudi koji se školuju za neke zanate – govori Kukić.



Kupovao je alat i neophodne mašine, a kada je vidio javni poziv Općine, odlučio se upustiti u pokretanje vlastitog biznisa.



- Veoma sam zahvalan za podsticaj, ovo je odličan vjetar u leđa nama, mladima. Naše je da ispoštujemo ukazano povjerenje, a ostalo će sve doći – kaže Kukić.



Mirza Islamović otvorio je frizerski salon, a donedavno nije mogao ni sanjati o tome da će u tome uspjeti. Kaže da je nakon osnovne škole znao da će biti frizer.



- Radio sam u nekoliko salona u Kaknju nakon srednje škole i frizerske akademije. Prije svega, odlučio sam se za ovaj posao, jer koliko god da zaradim, to je moje. Planiram uvesti mnogo novina u posao. Neizmjerno sam zahvalan Općini. Ponosan sam što sam se rodio u Kaknju – kaže Islamović.



“AVA star” naziv je firme koju je osnovao Vahidin Goga. Riječ je o društvu za proizvodnju, promet i usluge u reklamnoj industriji.



- To je, u principu, širok pojam, sve što je u vezi s reklamom. Mi smo ti koji prenosimo, gradimo vizuelni identitet raznih vrsta proizvoda. Štampamo bilborde, oslikavamo automobile... – pojašnjava Goga.



Kaže da je znanje stekao još kao student radeći honorarno. Učio je, a onda je sve to odlučio iskoristiti za pokretanje vlastite firme.



- U 13 godina stekao sam mnogo znanja. Sada sam to pokušao da materijaliziram. Planirao sam otvoriti firmu u Sarajevu, ali sam se ipak odlučio za svoj rodni grad – kazao je Goga.



Obavljen i drugi ciklus projekta



Prije dvije sedmice, objavljeni su i rezultati drugog ovogodišnjeg ciklusa za projekt “Pokreni svoj posao u Kaknju”. Nakon obavljenih intervjua, sačinjena je rang-lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i kojima će, u skladu s raspoloživim sredstvima, biti dodijeljena općinska podsticajna sredstva. Ukupno je 13 kandidata koji su svojim idejama prošli na ovom konkursu.





