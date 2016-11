Foto: Anadolija

Jefto Čolić iz Babinaca kod Kostajnice već 45 godina uspješno pravi, popravlja i svira žičane instrumente. Ljubav prema muzici i instrumentima otkrio je od malih nogu kada je njegov stariji brat bio dio prvog seoskog orkestra.

Sada ima 70 godina, a ekipi Anadolu Agency (AA) rado je pokazao instrumente koje je napravio, kao i radionicu u kojoj radi.



Trenutno radi isključivo po narudžbi, a ima i napravljenih instrumenata koji čekaju kupca. Zasvirao je bisernicu objašnjavajući da je povrijedio ruku pa više ovaj instrument ne može svirati, kao što je nekada mogao. Prisjećajući se kako je počeo sa ovim hobijem, Čolić koji se bavi i poljoprivredom, ispričao je kako je osim što je uz brata učio svirati, u šesnaestoj godini pokušao napraviti seosku tamburicu. Iako je ličila na pravi instrument, nije bio zadovoljan, pa je nastavio sa pokušajima sve dok nije došao do dobrog proizvoda i stvarnih dimenzija koje su bile potrebne da bi instrument bio tačan, odnosno da se može uklopiti u orkestar od 100 instrumenata. Kasnije su mu mušterije donosile instrumente da ih popravi, a radeći to kaže naučio je najviše, jer je otkrio koje su mane drugih majstora.



"Najčešća greška je da su instrumenti imali jako malo usađivanje vrata, pa su se vratovi motali, to kod mene nije slučaj jer sam to riješio na principu lastinog repa. Kod mene ne znam kako jake žice da se postave nema šanse motanja", ispričao je Jefto Čolić.



Shvatio je da je u ovom majstorluku milimetar "ogroman", pa sada uspješno pravi sve vrste žičanih instrumenata, a tokom prethodnih godina napravio ih je više od 200.



"Krene se od bisernice, od prvog instrumenta vodećeg, bisernica jedan i dva, prim prvi i drugi, basprim, prva, druga i treća bugara, kontra kako ko naziva, bas, čelo, gitara sam radio, naručivali su vršio sam opravke tih instrumenata", rekao je on.



Kada su u pitanju električne gitare najčešče im je mijenjao vratove, a plan mu je zbog zainteresovanosti mušterija da počne praviti i korpus zbog rijetke vrste javora koju je uspio nabaviti.



"To je javor zvani tičjak, tako ga zovu, njegov pravi naziv ne znam pošto ima 28 vrsta javora", rekao je Jefto.



Ispričao je kako je slučajnost bila da ovo rijetko drvo iz Sarajeva dovezu u Kostajnicu jer niko drugi nije prihvatio da od njega pravi tanki furnir deboljine. Jefto je u preduzeću u Kostajnici dobio materijala za probu od kojeg je već napravi dva-tri instrumenra.



"Ima jako dobar zvuk, a izgleda prelijepo", kaže Čolić.



Inače instrumente pravi od raznih vrsta drveta, između ostalog i od kruške i trešnje i uvijek je bio zadovoljan zadovoljan zvukom.



"Takav sam da gledam kvalitet zvuka instrumenta, kod mene nije bilo u pitanju koja je vrsta drveta", rekao je ovaj majstor.



Objasnio je da kvalitet zvuka zavisi 60 posto od vrste laka koji se koristi.



"Tu je bilo ljudi stručnih, profesora i nastavnika muzičkog, uglavnom su svi ustanovili da su tačni instrumenti i da imaju jako dobar zvuk i mekani su za sviranje. Nisu tvrdi, postavljeni, kotirani su onako kako treba da bude, drukčije ne može da bude, nije tačno, nije kvalitetno", rekao je Jefto Čolić.



Iako tokom jedne godine može napraviti dosta instrumenata proizvodnja zavisi od potražnje.



"Najviše robe mi je otišlo za Hrvatsku, za Austriju, Njemačku, Švicarsku, Australiju, Italiju... Najviše mi je išlo primova, jer to je instrument koji može da služi i sam za sebe, za svoju dušu", kaže on.



Kada je u pitanju domaće tržište rekao je da postoji malo sastava kojima su potrebni žičani instrumenti, pa on i kolega u Prijedoru, iako više nisu mladi lako mogu zadovoljiti potrebe svih mušterija u ovom kraju BiH.



Jafto Čolić obožava da pravi predmete od drveta, kaže da je talenat za obradu drveta naslijedio od predaka, pa sve što vidi - pokuša da napravi i uspije u tome.



"Žao mi je samo što se gasi, nestaje sela, običaja, sastajanja, prela, igranki, zborova, svega gdje su ti instrumenti bili jedva dočekani", rekao je Jefto i dodao da izumire i takva vrsta muzika, kao i vrsta majstora za žičane instrumente.



