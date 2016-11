T. C.

Foto: Klix.ba

Uz obronke najviše planine zapadnog dijela Bosne i Hercegovine Klekovače kod Bihaća planira se izgradnja vrhunskog sportsko-rekreativnog centra kapaciteta 15.000 dnevnih posjeta. Poštujući najviše ekološke standarde, grupa investitora uz pomoć Vlade Republike Srpske razvija projekat vrijedan 382 miliona eura na površini od 2.700 hektara.

Planinski masiv Klekovača na kojem dominira vrh Velika Klekovača na 1.962 metra nadmorske visine pripada centralnom sektoru zapadnih Dinarida. Klima je planinska s prosječnom godišnjom temperaturom blizu tri stepena celzija i snježnim prekrivačem koji dostiže i nekoliko metara visine.



Klekovača ima sve elemente turističkog kompleksa (flora, fauna i šume koje obiluju kiseonikom i pogodne su za razvoj zdravstvenog turizma).



Vrhunske ski-staze i 17 žičara i liftova



Turistički centar Klekovača će biti povezan s dva magistralna putna pravca te budućim autoputem Banja Luka-Split, a prednost je i blizina Međunarodnog aerodroma u Sarajevo, kao i aerodroma u Banjoj Luci i Zagrebu.



"Veličina projekta i visina investicije uslovili su faznu realizaciju turističkog centra Klekovača. Prva faza investicione vrijednosti 218 miliona eura je podijeljena u dvije podfaze. Prva podfaza će formirati manje skijalište visinske razlike blizu 400 metara s dvije žičare i četiri ski-lifta kapaciteta blizu 3.000 skijaša istovremeno. Centar će raspolagati raznovrsnim ski-stazama dužine blizu 19 kilometara, poligonom za bordove i velikim polaznim platoom. Druga faza obuhvata razvijanje skijališta u višoj zoni planine, a planirana je i gradnja dvije gondole", navode iz ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.



Završetkom prve faze centar će imati deset instalacija visinskog prijevoza s 35 kilometara staza, što će omogućiti istovremeno skijanje više od 5.300 skijaša. U drugoj i trećoj fazi na padinama ispod vrha Velika Klekovača će biti izgrađeno još sedam žičara i ski-liftova. Završetkom treće faze skijališta turistički centar Klekovača imat će 47 staza ukupne dužine 66,5 kilometara na površini od 173 hektara. U funkciji će biti 17 žičara i ski-liftova kapaciteta prijevoza 10.000 skijaša istovremeno.



Hotelski kompleks, planinsko etno selo i ekskluzivni restoran "Vidikovac"



Nedaleko od staza će biti izgrađen hotelski kompleks treće i četvrte kategorije ukupnog kapaciteta 2.530 ležajeva. Sve hotelske jedinice će biti građene od prirodnih materijala s visokom energetskom efikasnošću. U zoni centralnog trga središta će biti zabava i noćni provod te je predviđena gradnja hostela namijenjena mlađoj populaciji kapaciteta 920 ležajeva.



"Također je predviđeno mjesto i za gradnju individualnih, privatnih apartmana, ukupno njih 198 treće kategorije. Ovo mjesto se preporučuje osobama sa srčanim i respiratornim problemima, a posebno će se obratiti pažnje na goste koji borave u zračnoj banji. Tu je predviđena gradnja posebnih hotela, wellnesa i spa centara visoke kategorije. Planirana je također i gradnja planinskog etno sela, a s dodatnim komforom će imati direktan izlazak na ski-staze. Svi objekti će biti građeni u tradicionalnom stilu. Na vrhu planine bit će izgrađen ekskluzivni restoran 'Vidikovac' s prelijepim panoramskim pogledom i ugodnim ambijentom", dodaju iz resornog ministarstva.



U sklopu turističkog kompleksa je planirana gradnja ambulante, zgrade prve pomoći, dva heliodroma i podzemne garaže kapaciteta 2.375 parking mjesta. Centar "Klekovača" će nuditi savršene uslove za sve vrste skijaša i ljubitelja snijega, od najmlađih do najstarijih. Bit će aktivan tokom cijele godine, zahvaljujući savršenim uslovima te će svi moći uživati u raznovrsnim sadržajima.



Centar će zapošljavati 3.000 radnika



Predviđeno je da u centru bude zaposleno blizu tri hiljade radnika. Pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Dragan Jevtić je rekao da slijedi izrada nacrta plana područja posebne namjene "Klekovača", odnosno samog plana i drugih planova za izgradnju tog područja te da bi pripremna faza trebala biti završena do proljeća naredne godine.



"Riječ je o veoma atraktivnom području površine blizu 3.790 hektara, čija je namjena izgradnja turističko-rekreativnog centra za zimski i ljetni turizam", rekao je Jevtić novinarima u Banjoj Luci tokom stručne rasprave o prednacrtu prostornog plana područja posebne namjene "Klekovača".



On je dodao da je riječ o ogromnom projektu kakav nije realiziran na području Bosne i Hercegovine u posljednjih 50 godina.







Biznis.ba / Klix.ba