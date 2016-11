Igor Petrović

Igor Petrović je strastveni ribolovac iz Istočnog Sarajeva koji više od dvadeset godina gaji ljubav prema ribolovu. Ona je prerasla u hobi i Igor sada izrađuje različite vrste voblera koji se mogu naći u prodaji u nekoliko prodavnica ribolovne opreme u Bosni i Hercegovini.

"Uvijek sam volio ribolov, a odmaranje pored rijeke me opuštalo, tako da sam sada spojio ugodno s korisnim", počinje Igor svoju priču u razgovoru za Klix.ba naglašavajući kako se izradom voblera (mamaca za ribolov, op. a.) bavi isključivo iz ljubavi jer se od tog posla, kako navodi, ne može živjeti.



"Strastveni ribolovac sam više od dvadeset godina, tako da je hobi izrade voblera došao kao logičan slijed događaja. Voblere izrađujem od drveta i uvijek koristim domaće proizvode i dostupne materijale (boje i lakove). Mamce za ribolov prodajemo u Sarajevu, Konjicu i Goraždu i do sada sam zadovoljan postignutim rezultatima, odnosno reakcijama svojih kupaca", priča nam Igor.



Za izradu voblera različitih veličina potrebno je i nekoliko sati



Da bi se napravio jedan vobler potrebno je nekoliko sati, kaže nam Igor, a za izradu su potrebni drvo, boja i lak.



"Nakon oblikovanja drveta unutra se stavljaju olovo i žica, a potom se farba i lakira u više slojeva. Onda se stavlja pakta (kljun) i na kraju dolazi jedna ili više udica. Voblere izrađujem u više veličina (45, 55 i 65 milimetara), a naredne godine namjeravam proširiti biznis. Jedan komad košta 10 KM, a najviše prodajem po narudžbi. Vobleri se mogu koristiti za pecanje u svim vrstama slatkih voda, mada i to može zavisiti od dekora. Moje proizvode najčešće kupuju veliki zaljubljenici u ribolov", kaže ribolovac Igor i dodaje kako ga mnogo usrećuje kada neko objavi ulov na njegov proizvod.



Podrška supruge jednako važna



Igorova velika podrška u izradi voblera i vjerovatno jedina osoba koja ga je motivirala za pokretanje malog biznisa je supruga Mladenka Petrović koja kaže da se upornošću i predanim radom mogu postići rezultati.



"Ponosna sam na Igora - od male radionice je uspio napraviti svoj mali biznis i danas se njegovi vobleri već mogu naći u nekoliko prodavnica opreme za ribolov u BiH. Majstor vam nikada neće do kraja otkriti kako se neki proizvod pravi, ali ja sam uvijek spremna pomoći mu. Nedavno smo na Facebooku organizirali nagradnu igru za najljepšu fotografiju s pecanja, a nagradu je osvojio momak iz Jablanice kojem smo poklonili vobler i kutiju. Igorova posvećenost ovom zanatu je usrećila mnoge ribolovce, a vidim da svakim danom unapređuje svoje proizvode", ističe Igorova supruga Mladenka.



Kaže nam također da Igor najviše peca u selu Ulog kod Kalinovika te da je nedavno na jezeru Starača prvi put upecao štuku, iako najviše voli pecati pastrmke.



Za kraj razgovora Igor je sve ribolovce pozdravio uz tradicionalni pozdrav Bistro, a mi smo ga ostavili da pravi svoje, kako ih on naziva, "Iggy voblere".



Biznis.ba / Klix.ba