Foto: Klix.ba

U dvorištu porodice Merdžanović u tuzlanskom naselju Ši Selo već tri decenije jesen je godišnje doba rezervisano za pečenje rakije. Ujedinjene vrijedne ruke supružnika Fuada i Nermine, njihovih sinova i prijatelja svake godine uz pomoć svima znanog "veselog stroja" proizvedu na stotine litara rakije.

Obavljanje itekako zahtjevnog posla u dvorištu Merdžanovića traje nekoliko dana, a višednevna aktivnost u slučaju ove porodice davno je poprimila obrise društvenog događaja, s obzirom da procedura pečenja rakije okupi i velik broj prijatelja.



Ugodno tuzlansko druženje na kraju rezultira veoma kvalitetnim proizvodom - rakijom od jabuka, poznatijom kao jabukovača, koja se na osnovu tradicionalne recepture priprema na sasvim prirodan način.



"Pečenjem rakije se bavim već skoro 35 godina, a svoje znanje sam stekao uz rahmetli punca. Nakon što sam se oženio pa sve do danas skoro da nije prošla godina, a da se rakija nije pekla. Prije je to bila uglavnom rakija od šljiva, ali u zadnje tri godine sam se odlučio za jabukovaču koja se po kvalitetu nalazi na četvrtom mjestu", kaže na početku razgovora domaćin ekipe portala Klix.ba Fuad Merdžanović.



Jabukovača se duže priprema



Za razliku od rakije od šljiva koja je najzastupljenija na našem području, naš domaćin ističe da priprema ovog pića od jabuke traje vremenski znatno duže.



Također, rakija od jabuke se i kalendarski kasnije peče te su za nju uglavnom rezervisani oktobar i novembar.



"Jabuka se za pečenje može nabaviti i u oktobru ili novembru, a njeno sazrijevanje za pečenje traje u prosjeku od 21 do 30 dana u zavisnosti od vremenskih prilika. Trenutno vrijeme je najpogodnije za ovaj posao", kaže nam Fuad.



Kada je riječ o samom procesu, on ističe da se prvi korak sastoji od usitnjavanja jabuke, koja se potom stavlja u posude predviđene za tu namjenu.



"U plastično bure stavljamo 100 litara vode, do 100 kilograma mljevene jabuke te tri do pet posto šećera. Nakon toga se plastično bure pokrije ili hermetički zatvori, u zavisnosti od načina na koji se priprema, a potom se čeka od 21 do 30 dana u odnosu od mjesta na kojem se burad drže. Tokom ovog proces na svako drugi dan potrebno je sastojke miješati kako se komina ne bi skidala", pojašnjava Fuad koji voli pomiješati dvije, tri vrste jabuke što, kako nam kaže, doprinosi boljem ukusu rakije.



Na 43 stepena idealan ukus i miris



Nakon što je završen proces vrenja pristupa se pečenju koje u dvorištu porodice Merdžanović u specijalnom prokromskom kazanu kapaciteta 120 kilograma traje i do deset dana.



"Kom se mora peći na laganoj vatri, a u zavisnosti od njegove gustine proces pečenja 120 kilograma u prosjeku traje od sat do sat i po vremena. U ovom procesu konstantno se mora paziti i na temperaturu rakije i vode. Neko voli blažu, neko ljuću, a dok neko rakiju prepečenicu. Jačina moje rakije se kreće između 41 i 42 stepena, međutim na 43 stepena jabukovača ima idealan ukus i miris", ističe naš sagovornik.



Jabukovača naših domaćina postiže jačinu i do 55 stepeni te se, kako nam objašnjava Fuad, njena željena jačina postiže upotrebom destilovane vode.



Svesrdnu pomoć u procesu pečenja rakije Fuadu pored dva sina pruža i njegova supruga Nermina.



"Posebno mi je zanimljivo kada suprug i ja sami obavljamo posao. Znamo ko šta radi, u procesu pratimo jedno drugo i sve super ide. Provjera vatre, temperature vode i rakije, sipanje koma... nisu mi strani tako da Fuad u nekim trenucima može obavljati i neke druge poslove jer zna da ovaj posao ostavlja u dobrim rukama. Nakon što se počnu okupljati njegovi drugari ja se povlačim te njima ostavljam da obavljaju posao", kaže nam Nermina ponosno ističući da u svojim rukama ima toliko iskustva kada je u pitanju ovaj posao da bi rakiju mogla peći bez ičije pomoći.



U dvorištu porodice Merdžanović uz kazan, odnosno takozvani "veseli stroj" posebno bude zanimljivo u večernjim satima, kada uz čašicu zadovoljstva i ugodno društvo posebno ambijent oplemeni i starogradska pjesma.



Uživanje traje do kasno u noć, a posebno zadovoljstvo čini činjenica da posao za taj dan bude obavljen do kraja.





Biznis.ba / Klix.ba