T. C.

Foto: Facebook

Harun Išerić je najbolji student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji će ove akademske godine zbog uspješnih rezultata i prosječne ocjene 9,98 tokom studija dobiti Zlatnu značku Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

On je s prosječnom ocjenom 9,98 završio studij na Prvom ciklusu Pravnog fakulteta u Sarajevu s 47 upisanih desetki u indeksu od 48 ispita. Ovogodišnja dodjela diploma i promocija diplomanata i magistranata bit će upriličena u Olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaranch, a Harun za Klix.ba kaže da je osnovna stvar tokom studiranja bio pravilan raspored prioriteta.



"Neophodno je na vrijeme odrediti prioritete u životnom periodu i prihvatiti činjenicu da je potrebno žrtvovati određene stvari radi postizanja cilja. Tokom svog školovanja učestvovao sam u raznim vannastavnim aktivnostima i radu nevladinog sektora te s tim u vezi, mislim da je pravilan raspored vremena druga bitna stvar. Uspjeh će izostati ukoliko odustanemo na prvoj stepenici, stoga upornost i rad moraju voditi ka ostvarivanju postavljenog cilja", kaže Harun i dodaje da mu je životna misija učiti i proučavati svijet u kojem živi.



Mladi i perspektivni student Prava ističe kako je svijet lakše upoznati ukoliko ga proučavamo.



"Dodatna motivacija za učenje bili su mi roditelji. U konačnici, moje srednjoškolsko obrazovanje u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji, predstavljalo je temelj za uspješno obrazovanje na Pravnom fakultetu. Ne samo obrazovanje, već i odgoj te navike koje sam usvojio u Gimnaziji, pomogle su mi da se vrlo brzo prilagodim fakultetskom načinu obrazovanja i rada. Mislim da su mi u edukativnom smislu mnogo pomogle i vannastavne aktivnosti, a s obzirom na to da je postupak promjene nastavnog plana i programa fakulteta relativno dug i komplikovan, u tom slučaju neformalno obrazovanje treba nadomjestiti nedostatke i praznine koje se javljaju u formalnom obrazovanju"; naglašava Harun koji je imao priliku biti polaznik pravnih klinika iz ljudskih prava i medijskog prava te oblasti prava o kojima nije imao mogućnost učiti u fakultetskim klupama.



Osim obrazovnog aspekta, neformalno obrazovanje, smatra Harun, stvara platformu za upostavljanje mostova i dijaloga među studentima različitih fakulteta u Bosni i Hercegovini, kao i razmjenu iskustava te u konačnici razbijanje određenih predrasuda.



"Nadam se da ćemo uskoro imati 'ERASMUS unutar BiH' što podrazumijeva uspostavljanje istog programa unutar naše same zemlje koji podrazumijeva jačanja socijalne kohezije i uključenosti, poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja, promocije dijaloga i razumijevanja među ljudima i kulturama", dodaje student Pravnog fakulteta UNSA.



Harun je budućim i sadašnjim studentima poručio da se nikada ne zadovolje najnižom prolaznom ocjenom te da ne teže ka tome da samo polože ispit.



"Budite svjesni da je razlika između ocjene šest i deset sat vremena učenja. Nemojte biti prosječni, zavodi za zapošljavanje su prepuni onih koji su prosječni", zaključuje student Harušen Išerić.





Biznis.ba / Klix.ba