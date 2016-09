Foto: Klix.ba

Sandi Salkić iz Cazina odlučio je iskoristiti porodično umijeće proizvodnje mesa te uložiti znatan napor i finansijska sredstva kako bi postojeće znanje podigao na jedan viši nivo. Naime, Sandi je odlučio pokrenuti vlastitu firmu "Agrorevolucija" u kojoj će proizvoditi te pakirati meso po najvišim standardima.

Porodični biznis proizvodnje visokokvalitetnog domaćeg mesa, koji datira još iz 60-tih godina prošlog stoljeća, Sandi Salkić iz Cazina je odlučio unaprijediti i dati mu savremenu formu.



"Moj biznis vezan je generacijski te se u skladu sa tim prenosi s koljena na koljeno. Odmalena sam u krugu svojih bližnjih posmatrao kako i na koji način rade ovaj posao i grade jedan poznati brend, kojeg sam sada, kao odrastao i zreo čovjek, željan nastaviti raditi, ali i znatno unaprijediti", kaže Salkić na početku razgovora za Klix.ba.



Proizvodnja mesa vrhunskog kvaliteta



Odlučivši realizirati ideju vlastitog biznisa o kojem odmalena razmišlja, Salkić je prvo završio Prehrambeni fakultet kako bi stekao nova znanja i vještine iz struke, a nakon toga je odlučio pokrenuti vlastitu firmu "Agrorevolucija", u kojoj planira proizvoditi te pakirati meso po najvišim standardima. Ono što je najvažnije, niko do sada u BiH nije pokušao nešto slično.



"Cilj 'Agrorevolucije' je prvi u BiH plasirati meso koje ima najviši i dokazani kvalitet. Imamo poseban recept kojim vršimo ishranu naših grla, a svu hranu za stoku proizvodimo na vlastitim poljima, tako da se cijeli ciklus kontroliše, a sve u cilju dobijanja željene kvalitete mesa", govori Salkić.



Na gotovom proizvodu bit će jasno vidljivo ko je proizveo meso, na koji način te sami kvalitet mesa, a posjedovat će HACCP i halal certifikate. U početku, Salkić planira angažirati i manji broj kooperanata, s tim da će svake godine broj kooperanata rasti, tako da nakon treće godine planira imati oko 150 grla.



"I naše kooperante ćemo savjetovati kako da grla hrane, tako da bismo dobili meso željene kvalitete. To smo već dokazali rezultatima analize kroz inkubaciju kada smo testirali ideju uz podršku mentora ispred fondacije Mozaik. Kvalitet smo dobili zahvaljujući tradiciji, receptu ishrane i posebnoj brizi o grlima te velikom iskustvu jednog našeg veterinarskog stručnjaka", priča naš sagovornik.



Jedno od prvih društvenih preduzeća u BiH



Pored svega navedenog, "Agrorevolucija" ima za cilj potaknuti razvoj domaće privrede, napraviti velike promjene za male proizvođače kvalitetnog mesa te obezbjediti bolju cijenu za proizvođače.



"U biznis ulazimo s našim partnerom fondacijom Mozaik, pa će u skladu s tim 51 posto dobiti firme biti plasirano na razvoj lokalnih zajednica i drugih ideja i biznisa koji će doprinositi razvoju privrede. Mislim da su društveni biznisi rješenje za situaciju u kojoj se nalazimo i da bi svi kojima je stalo do razvoja trebali podržati ovakve ideje. Naša firma će biti jedna od prvih društvenih preduzeća u BiH i na to smo ponosni", ističe Salkić.



Proizvodnja i prodaja u početku će se odnositi samo na domaće tržište, a vremenom, kroz planirano jačanje i širenje proizvodnje, cilj je da se meso dokazanog kvaliteta i sastava plasira i na inostrano tržište kao domaći brend.



"Mnogi od nas imaju ideje, kreativni su, ambiciozni, žele dosta toga uraditi te ih država treba samo malo 'pogurati'. Savjetujem svim mladim ljudima da budu uporni u svojim idejama jer šanse za sve postoje. To je sigurno", kaže za kraj Salkić.





Biznis.ba / Klix.ba