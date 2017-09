Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić primio je danas u Sarajevu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Nakon sastanka, upriličen je i radni ručak, a potom i konferencija za medije.

Dvojica zvaničnika razgovarali su o ekonomskoj saradnji, a Zvizdić je podsjetio da je Srbija među prvim ekonomskim partnerima BiH. Konstatovano je da je ovaj vid saradnje između dvije države potrebno pojačati.



"Potrebno je početi planski koristiti resurse. Mi smo kao države pojedinačno mali, ali zajedno možemo biti atraktivni investitorima", poručio je Zvizdić.



Jedna od tema bila je igranica između BiH i Srbije, a predsjedavajući Vijeća ministara BiH napomenuo je da postoji pozitivno raspoloženje da ovo pitanje bude riješeno.



Kada je riječ o trgovinskoj razmjeni, Zvizdić je kazao kako je cilj postići dvije milijarde eura, te da je u tom kontekstu potrebno ukloniti carinske barijere, te harmonizovati legislativu.



Predsjednik Srbije kazao je da je zadovoljan atmosferom tokom zvanične posjete BiH.



"Uspjeli smo promijeniti atmosferu mržnje. Gledamo u budućnost", poručio je Vučić.



On je ponovio da će dvije zemlje težiti ka razmjeni od dvije milijarde eura, te kazao da je BiH država sa kojom Srbija ima najveću trgovinsku razmjenu, poručviši da je potebno dodatno unaprijediti ekonomske odnose.



"Poterbno je ukloniti barijere, jer je vancarinski dio neuređen i stvara probleme biznismenima. Tako se konkretno rješavaju problemi", konstatovao je on.



Predsjednik Srbije zahvalio se svima koji su, kako je rekao, posjete dočekivali na nož, jer im je sada ponestalo argumentacije.



"Ne moramo zaboraviti prošlost, ali se moramo posvetiti budućnosti. Nema potrebe da se od Srbije pravi bauk, jer smo mi prijateljska zemlja. Srbija nikada nije dovela u pitanje integritet BiH i tako će se ponašati i u udućnosti", zaključio je Vučić.



Na današnjem sastanku orijentaciono je dogovoreno da naredna zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije bude održana do kraja novembra u Beogradu.



Podsjećamo, Vučić je u četvrtak došao u prvu službenu posjetu BiH kao predsjednik Srbije. Juče je održao sastanak sa članovima Predsjedništva BiH, te obišao i Istočno Sarajevo gdje je razgovarao sa rukovodstvom Grada, Sabornu crkvu u Sarajevu gdje se susreo sa mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom.

