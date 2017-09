Aleksandar Vučić

Nakon sastanka zvaničnih delegacija BiH i Srbije u zgradi Predsjedništva BiH održana je konferencija za medije.

Brojnim novinarskim ekipama iz BiH i regiona obratili su se predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.



Čović je izrazio zadovoljstvo što je predsjednik Srbije došao u službenu posjetu BiH te je rekao da su razgovori koje su obavili veoma konstruktivni, a nada se da će dvodnevna posjeta Aleksandra Vučića biti nastavljena ovom dinamikom.



- Razgovarat ćemo i o temama koje opterećuju BiH, i poslati poruku da možemo raditi zajednički, zajednički se podržavati u institucijama koje znače za međunarodne odnose BiH i Srbije. Razgovarali smo o problemima kada je u pitanju granica BiH sa Srbijom. To je za njih bitno, jer smo riješili odnose sa Crnom Gorom - kazao je Čović.



On je rekao da se nada da će poruke sa današnjeg sastanka primjeniti i izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se konačno poslala poruka da se okrećemo budućnosti, i da budemo što manje okrenuti prošlosti. Kako je rekao, bilo je razgovora i o povezivanju Beograda i Sarajeva autocestom, pričali su i o energetskom sektoru, što je uvijek bitna tema.



- Vjerujem da je ovo početak novog odnosa u suradnji Predsjedništva BiH i Srbije. Vjerujem da ćemo sa Srbijom kao zemljom trgovinskim partnerom napraviti novu poruku, jer Srbija je najvažniji partner BiH u tom segmentu i želimo to dovesti na veću razinu - kazao je Čović.



Naglasio je da Srbija želi realizirati određene zajedničke projekte, poput renoviranja pravoslavne crkve u Mostaru.



On je najavio posjetu sva tri člana Predsjedništva Beogradu.



Vučić je u obraćanju novinarima rekao da BiH u Srbiji ima pravog i istinskog prijatelja.



- Ono što je za mene najvažnije da kažem ovdje u Sarajevu, iako znam da mnogi neće da povjeruju i da se neki od onih koji su glasali za mene neće obradovati, došao sam u Sarajevo kao predstavnik Srbije da kažem da u Srbiji BiH ima pravog i istinskog prijatelja - kazao je Vučić.



On je rekao da su razgovarali o uklanjanju svih mogućih barijera, da će podržavati jedni druge u svijetu, da očekuju dogovor trase autoputa, o trgovinskim odnosima, političkim vezama..







