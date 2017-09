Adil Osmanović

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović kazao je u razgovoru za Klix.ba kako ministar pravde BiH Josip Grubeša nema pravo da se miješa u izgradnju Pelješkog mosta.

Ovakva izjava uslijedila je nakon što je Grubeša uputio pismo hrvatskom ministru Olegu Butkoviću, ali i Evropskoj komisiji, u kojem navodi da nisu tačni navodi u pismu koje im je ranije uputio Osmanović te da ne postoje pravne prepreke za izgradnju Pelješkog mosta.

Osmanović je prošle sedmice uputio pismo ministru mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Olegu Butkoviću i evropskim institucijama u kojem je upozorio kako će BiH jednostrano proglasiti suverenitet na moru nastavi li se izgradnja Pelješkog mosta.



Samo dva dana poslije, pismo hrvatskom ministru i EU funkcionerima uputio je i ministar pravde BiH Josip Grubeša koji je istakao da je Osmanović iznio niz pravno neutemeljenih tvrdnji, neistina i nedopustivo štetnih posljedica koje mogu nastupiti između BiH i Hrvatske. On je naveo i da ne postoje nikakve pravne smetnje da Hrvatska radi na izgradnji Pelješkog mosta.



Tako je BiH u samo dva dana institucijama Evropske unije i Republike Hrvatske uputila dva različita stava iz iste institucije, odnosno Vijeća ministara BiH, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta: Osmanovićev - da postoje pravne smetnje i Grubešin - da ne postoje.



Tim povodom Osmanović je u razgovoru za Klix.ba kazao kako on u dopisu koji je uputio nije iznio stav Vijeća ministara BiH, već je podsjetio Butkovića da postoje ozbiljne pravne smetnje u pogledu počinjanja izgradnje Pelješkog mosta.



"U Ministarstvu civilnih poslova BiH nalazi se arhiva. Vidio sam da je to tako. Ministar pravde BiH nema nikakve nadležnosti u vezi s tim. Ne znam po kom osnovu se on uopće upuštao u raspravu o granici i Pelješkom mostu. To nije njegova nadležnost. Razumijem ga sa političke strane. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je medijima da je ministar pravde BiH dobio naredbu da pismo uputi. To pokazuje neodgovornost jer ministar pravde BiH nema pravo bilo šta da traži kada je riječ o Pelješkom mostu", rekao je Osmanović.



On ističe da su stvari sasvim jasne i da Hrvatska ne može graditi nikakav objekat u blizini granice bez saglasnosti Vijeća ministara BiH. Međutim, kako kaže, ta saglasnost se može podrazumijevati ili dopisom ili prešutno.



"Zato se digla ovolika galama. Neko je očekivao da bi se moglo prešutjeti na sve ovo i da onda postoji neka vrsta prešutne saglasnosti za počinjanje gradnje Pelješkog mosta. Ja sam zbog toga diplomatskim putem, dakle putem Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ambasade BiH u Hrvatskoj, podsjetio ministra Butkovića na ove probleme", kazao je Osmanović.



Kako kaže, Vijeće ministara BiH nije imalo priliku raspravljati o problemu slanja različitih pisama s obzirom na to da u međuvremenu nije održana sjednica Vijeća ministara BiH.



"Donekle bih razumio da je Grubeša naveo ijedan argument u pismu koje je uputio. On nije demantovao moje pismo nijednim argumentom. Mi nismo imali sjednicu Vijeća ministara nakon slanja mog pisma i pisma ministra pravde. Hoće li se to pitanje otvoriti na sjednici? Ne znam. Ja u potpunosti stojim iza svog dopisa", rekao je Osmanović.



Na pitanje kako komentariše kritike na račun predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denis Zvizdića čiji ministri šalju različite odgovore institucijama EU i Hrvatske, Osmanović je odgovorio da Zvizdić nastoji da se dođe do konsenzusa.



"Ja ne znam je li to moguće. On kada govori, trebao bi da govori u ime cjelokupnog Vijeća ministara. Za sada tog stava Vijeće ministara nema. Da li će imati? Mi ćemo morati poslati nešto", kazao je Osmanović.



Ipak, istakao je da Zvizdić ne može nikome zabraniti da se obraća drugim ministrima u susjednim državama iz oblasti koje su u njihovoj nadležnosti, ali da je upitno zašto se ministar pravde BiH umiješao u stvari koje nisu u njegovoj nadležnosti.



"On treba da se bavi pravosudnim sistemom, a nikako Pelješkim mostom i granicom. Opet kažem, mogu ga razumjeti samo sa političke strane jer je dobio nalog predsjednika političke stranke, iako mislim da se svejedno nije trebao u to upuštati", zaključio je Osmanović.



Biznis.ba / Klix.ba