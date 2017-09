T. C.

Foto: AA

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković tokom današnje posjete Bosni i Hercegovini, nakon Žepča boravio je u Tuzli, gdje je, između ostalog, izjavio da se za različite projekte na ovom području izdvaja nekoliko miliona kuna.

Tokom boravka u Tuzli, Plenković je posjetio gradilište Hrvatskog kulturnog centra "Sv. Franjo", te Katolički školski centar i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Tuzli, a njegov domaćin bio je Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.



Čović se zahvalio svima koji ˝pomažu da Bosna i Hercegovina može doživjeti svoju stabilnost, te ostvariti i realizirati svoj euroatlanski put˝.



˝Pozivam sve one koji ovo slušaju u Bosni i Hercegovini, mi zajedno gradimo te preduvjete, a imamo dovoljno prijatelja u Republici Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Najbolji primjer za to je šesti dolazak predsjednika Vlade RH u BiH i pozivam ga da neke izjave koje nesmotreno napravimo u BiH ne budu demotivirajuće za naredne dolaske˝, izjavio je Čović.



Plenković je izrazio zadovoljstvo mogućnošću da se susretne sa predstavnicima hrvatskih udruženja i političkih stranaka koje djeluju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.



˝Ovo je važan dio Bosne i Hercegovine za cijelu zemlju. Bitan je u gospodarskom pogledu, ali i za skoro 24.000 Hrvata koji ovdje žive. Ovdje imamo naš Generalni konzulat koji nam daje cjelovitu sliku o ukupnom stanju ovog dijela BiH ali i o položaju Hrvata˝, rekao je Plenković.



Govoreći o tome kako se može konkretno pomoći Hrvatima u ovom dijelu BiH, Plenković je rekao da je u toku realizacija različitih projekata čija vrijednost prelazi nekoliko miliona kuna.



˝Sa takvim sredstvima činimo dodatni napor da se ovaj centar, te školski i obrazovni sustav unaprijede i da na taj način omogućimo bolji i učinkovitiji razvoj˝, zaključio je Plenković.



Na pitanje zbog čega se nije susreo sa predstavnicima gradske vlasti, Plenković je odgovorio da je došao u kraći posjet, a kako se do sada nijedan hrvatski premijer nije susreo sa udruženjima Hrvata koji ovdje žive, ovu je priliku iskoristio za takav sastanak. Također, izrazio je nadu da će prilikom nekog narednog dolaska imati više vremena za susret sa predstavnicima gradskih vlasti.



Nakon posjete Tuzli, planiran je Plenkovićev posjet Orašju, gdje bi prema protokolu trebao prisustvovati svečanom otvaranju "22. Dana hrvatskoga filma", čiji je pokretač i dugogodišnji organizator velikan hrvatske filmske scene, glumac Ivo Gregurević.





Biznis.ba / AA