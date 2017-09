Andrej Plenković

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu u Žepču u središnjoj Bosni da će se gradnja Pelješkog mosta nastaviti bez obzira na sve primjedbe na taj projekt i politiziranje tog pitanja, istaknuvši kako je Hrvatska u cjelosti izašla u susret svim zahtjevima koji su s tim u vezi u proteklim godinama dolazili iz BiH.



"Ukoliko bilo što treba pojasniti s tehničkog aspekta i međunarodnoga prava, Hrvatska je otvorena za dijalog i pojašnjenja. Vodimo računa da je to najveći pojedinačni projekt koji će biti sufinanciran sredstvima Europske unije s 375 milijuna eura. On za nas predstavlja strateško povezivanje južnog dijela Dubrovačko-neretvanske županije s ostalim dijelom Hrvatske. Taj će projekti ići dalje i vjerujem da će taj projekt dobiti potporu svih politčkih aktera u BiH", kazao je Plenković novinarima na početku svog radnog posjeta BiH koji je uz Žepče obuhvatio i Tuzlu te Orašje.



Plenkovića je u Žepču osobno dočekao i predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović pa su osim o projektima potpore lokalnim zajednicama u BiH u kojima žive Hrvati razgovarali o i drugim pitanjima, a novinare je najviše zanimao prijepor oko Pelješkog mosta potaknut prije svega primjedbama iz SDA.



Plenković je istaknuo kako se Pelješki most gradi na hrvatskom teritoriju podsjetivši da su tehnički gabariti dogovoreni još prije deset godina kada se izašlo u susret zahtjevima koji su dolazili upravo iz BiH.



"Sve što bi u smislu plovnoga puta trebalo doći ispod mosta da bi došlo do Neuma je apsolutno osigurano. Ja osobno ne vidim nikakav veliki problem i da se oko te teme trebaju dizati ikakve velike tenzije u dijalogu između Hrvatske i BiH", kazao je Plenković.



Komentirajući poruke poput onih što ih šalje bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, Plenković je kazao kako ih zapravo ne vidi kao bitan prijepor u odnosima dviju zemalja, tim prije jer se od zajedničke sjednice hrvatske vlade i Vijeća ministara BiH održane u srpnju u Sarajevu, kada je o tome razgovarano, ništa bitno nije promijenilo niti dogodilo.



Na pitanje o tome što misli o ocjenama iz ureda hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako se BiH suočava sa sve većim problemom islamskog radikalizma i ekstremizma, Plenković je odgovorio kostatacijiom da dvije države imaju zajednički interes očuvati mir i stabilnost te stoga blisko surađuju i na sigurnosnom planu. Kazao je kako je uvjeren da sigurnosne službe u BiH ulažu maksimalne napore radeći svoj posao a da Hrvatska s BiH surađuje i na razini obavještajnih službi i MUP-ova uz želju da ta suradnja doprinese sigurnosti obje zemlje. "Sve što činimo, činimo zajednički usuglašeno", kazao je Plenković.



Predsjedatelj Predsjedništva BiH Čović za Plenkovića je kazao kako je pravi prijatelj BiH koji donosi ohrabrenje da ta zemlja nastavi euro-atlanstski put.



"Sve drugo je u funkciji potencijalnih izbora koji će biti za godinu dana i na to se ne treba osvrtati. Sve institucije u BiH moraju imati zajednička stajališta i na taj način gledamo i na projekt Pelješkog mosta", kazao je Čović. Upozorio je i kako bi Hrvati u BiH teško uspjeli očuvati svoju brojnost bez razumijevanja Hrvatske za njihove probleme .



"Mi smo danas na postocima i brojkama koje jamče da ćemo se održati kao konstitutivni narod", kazao je Čović dodajući kako toga zasigurno ne bi bilo bez potpore iz Hrvatske. Plenković se u Žepču susreo s lokalnim dužnosnicima i prestavnicima hrvatskih obrazovnih i kulturnih institucija koje tamo djeluju s ciljem afirmiranja razvojnih projekata koje sufinancira hrvatska vlada.



Hrvatski je premijer razgovarao s Matom Zovkom, dugogodišnjim načelnikom iz reda HDZ BiH te njegovim suradnicima a nakon toga je posjetio i Katolički školski centar "Don Bosco".



Plenković je istaknuo kako je potpora toj općini ujedno potpora modelu uspješnog razvitka i suživota te je najavio dalju potporu gospodarskim projektima koji se tamo provode.







Biznis.ba / Večernji.ba