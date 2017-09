Josip Grubeša

Ministar pravde BiH Josip Grubeša uputio je pismo ministru mora, prometa i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske Olegu Butkoviću u kojemu iznosi pravne stavove vezane za pitanja izgradnje Pelješkoga mosta, saopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.

- Ovim putem želimo ukazati na niz pravno neutemeljenih tvrdnji, neistina i nedopustivo štetnih posljedica koje mogu nastupiti između naše dvije susjedne i prijateljske zemlje, s obzirom na sadržaj i kontekst pisma ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića koje vam je uputio glede početka izgradnje Pelješkog mosta - navodi Grubeša.



U pismu se, uz ostalo, podsjeća na Ugovor o državnoj granici između Hrvatske i BiH, koji su 1999. godine potpisali predsjedavajući Predsjedništva BiH Alija Izetbegović i predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman.



- Člankom 4. Sporazuma propisano je da je morska granica utvrđena sukladno Konvenciji UN o pravu mora. Crta sredine nije u blizini Pelješkog mosta, pa eventualni spor o granici, ne može biti izgovor u konkretnom slučaju da se osporava izgradnja navedenog mosta - navodi se u pismu.



Ministar Grubeša navodi i to kako jedan ministar iz Vijeća ministara BiH ne može predstavljati BiH u međunarodnim odnosima jer je Ustavom BiH propisano da je za ta pitanja nadležno Predsjedništvo BiH.



- Imajući u vidu da je R Hrvatska ispoštovala zahtjeve bosanskohercegovačke strane i most podigla na 55m s razmakom između stupova mosta od 200m na sredini, što zadovoljava uvjete za uplovljavanje najvećih brodova u Neumski zaljev kao i do sada, držimo da pismo ministra Osmanovića ne doprinosi daljem razvoju dobrosusjedskih odnosa između naše dvije prijateljske države nego im šteti - ocjenjuje Grubeša.



On naglašava da BiH prema drugim zemljama mora nastupati putem državnih organa koji su za to Ustavom BiH određeni, te ocjenjuje da pojedinačni istupi posebice u vanjskim poslovima bez pravnih argumenata i institucionalnog digniteta i legaliteta krše ustavne odredbe, nanose nesagledivu štetu odnosima dviju zemalja i dodatno kvare međunarodni ugled BiH.



- Takvi istupi ni u kojem slučaju ne mogu i ne smiju biti tretirani kao stav Bosne i Hercegovine – zaključuje se u pismu Josipa Grubeše.







Biznis.ba / FENA