Izvještaji Finansijske policije iz 1993. godine demantuju tvrdnje predsjednika manjeg bh. entiteta Milorada Dodika kako se za vrijeme rata u našoj zemlji bavio samo politikom.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužio je Milorada Dodika da se za vrijeme rata bavio švercom cigareta na šta je predsjednik RS-a odgovorio da je to vrijeme dobio najviše odlikovanje od tadašnjeg predsednika RS-a Radovana Karadžića, te da je njegov ratni raspored bila Narodna skupština RS, čiji je poslanik bio tokom rata i učestvovao u donošenju svih važnih odluka, pa i one o osnivanju Vojske RS.



Da politika nije jedino polje na kojem je Dodik djelovao pokazuje i izvještaj Finansijske policije kojeg su 5. augusta 1993. godine sačinili inspektori Mile Tamamović i Mile Banika, u kojem se vidi da je Dodikovo privatno proizvodno-transportno preduzeće Igokea naftu prodavala tri puta skuplje od nabavne cijene.



Tamamović i Banika su na osnovu knjigovodstvenih evidencija i dokumentacije o ulazu robe utvrdili da je Igokea u tri navrata kupila 127.458 litara nafte.



Nabavna cijena robe iznosila je 743.138.490 tadašnjih dinara, a maloprodajna vrijednost nafte procijenjena je na 2.176.200.576 dinara. Drugim riječima, to izgleda ovako: prvi kontigent nafte Dodik je nabavio 26. februara 1993. godine. Za 63.324 litre plaćeno je 230.189.400 dinara, a ta nafta je prodata za 674.078.356 dinara. Trećim riječima - Igokea je naftu prodala po 292,8 posto većoj cijeni od nabavne.



Tamamović i Banika su na osnovu carinskih deklaracija broj 479 od 25. maja 1993. godine i broj 510 od 16. juna iste godine utvrdili da je Igokea izvršila nabavku, uvoz i carinjenje 270.786 litara nafte od grčke kompanije Evroip.



Nabavka je plaćena 44.529,02 američkih dolara. Međutim, Igokea je od ukupno nabavljene količine robe zadužilo 227.189 litara, dok preostala količina od 43.596 litara ne postoji u poslovnim knjigama. Ukupna vrijednost manjka iznosila je 7.168,93 dolara, odnosno 183.030.000.000 dinara.



Podsjećamo, bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić dostavio je u aprilu 2015. godine zapisnik Finansijske policije od 5. augusta 1993. godine Općinskom sudu u Banjoj Luci.







