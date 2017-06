Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da postoji namjera povećanja penzija u RS do kraja ove godine, te najavio i mogućnost povećanja plata iduće godine, ukoliko bude ostvaren rast bruto domaćeg proizoda od tri odsto.

Dodik je naglasio da je u prošloj godini bilo primjetno povećanje bruto domaće proizvodnje u Srpskoj od 2,9 odsto, što je među najvišim stopama u regionu.



Navodeći da Srpska servisira sve obaveze i da realizuje značajne projekte, Dodik je podsjetio da se gradi auto-put od Banjaluke do Prnjavora, što je ozbiljna investicija za republiku veličine Srpske.



Predsjednik RS naglasio je da se sa kineskim partnerima razgovara o izgradnji dionice puta od granice sa Srbijom do Brčko distrikta, u planu je i izgradnja auto-put od Banjaluke do Bijeljine i dalje prema Beogradu, što je od ključne važnosti za razvoj Republike Srpske.



"Takođe, rekonstruišemo Klinički centar u Banjaluci, Bolnicu u Foči, a u Istočnom Sarajevu uskoro ćemo položiti kamen temeljac za izgradnju nove bolnice, koju smo do sada mogli i sagraditi da nije bilo opstrukcije SDS-a", rekao je Dodik za RTRS.



On je podsjetio da je prošle godine izgrađena Termoelektrana "Stanari", da su sagrađene i obnovljene mnoge škole i značajni objekti nakon poplava 2014. godine, grade se putevi i rekonstruišu mnoge saobraćajnice.



"Obezbijedili smo i da `Birač` spasimo od firme iz Litvanije, koja je našu kompaniju kupila za vrijeme vlasti SDS-a", rekao je Dodik, podsjetivši da drugi samo govore kako će Srpska propasti i ništa drugo.



On je rekao da naravno da nije sve sjajno, da ima velikih problema i to niko ne negira, ali ne može se stalno govoriti da sve propada, da ništa ne valja.



"Ima problema, ima objektivnih stvari koje nam prave probleme, ali mi radimo na tome da ih rješavamo", istakao je predsjednik RS.





