Edin Forto

Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Edin Forto uputio je zastupničku inicijativu kojom traži saradnju Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, Zavoda za zapošljavanje i firmi za područja kantona koje posluju u IT sektoru.

Forto smatra da program može startati već na jesen, ako bude spremnosti i pozitivnog odgovora institucija.



"Imamo sredstva i imamo resurse da pokrenemo program doedukacije i prekvalifikacije kadrova koji se trenutno tretiraju 'trajno nezaposlenim' ili 'nezapošljivim'. Važno je da utvrdimo njihov pojedinačni 'put obrazovanja i karijere' radi mogućeg zapošljavanja na različitim pozicijama u IT sektoru. Ne radimo dovoljno sa pojedincima da utvrdimo šta oni stvarno mogu, već se bavimo grant-zapošljavanjem bez trajnih rezultata“, kazao je zastupnik Forto.



"Ovim otvaramo vrata novim poslovnim prilikama za osobe sa biroa te postavljamo temelje da budemo privlačno tržište za dalji razvoj Sarajeva kao mjesta koje nudi dobre uslove za razvoj IT industrije“, dodao je Forto.



„Ministarstvo je na potezu. Uradili smo proračune. Uz dobre uslove, IT kompanije su spremne uložiti svoja sredstva u edukaciju kadrova. Na tržištu rada već nedostaje ljudi na polju programiranja, testiranja i drugih vrsta poslova koji se tiču IT-a", poručio je Forto.



Biznis.ba / Klix.ba