Generalni sekretar Naše stranke Albin Zuhrić izjavio je da ne treba dopustiti izvlačenje Agrokorovog novca iz BiH prije izmirenja dugova prema bh. dobavljačima, saopćeno je iz te stranke.

Povodom predstavljanja plana Agrokora za Konzum i druge firme kćerke u Bosni i Hercegovini od povjerenika Vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljaka, Zuhrić je također izjavio da rješenje kriznog stanja u Agrokoru još nije ni na vidiku.



- Posljednjih dana svjedočimo sve većem broju medijskih izvještaja o tome da je Agrokor u BiH najugroženiji, što po dostupnim pokazateljima nije tačno. To otvara prostor sumnji da povjereništvo Vlade Hrvatske planira izvući što više novca iz BiH s ciljem finansiranja dugova dobavljačima u Hrvatskoj. S obzirom da Agrokor u BiH duguje dobavljačima oko 130 miliona, nedopustiva je situacija da se izvlači Agrokorov novac iz BiH prije nego što se ti dugovi prema našim dobavljačima izmire - rekao je Zuhrić.



On ističe da je Slovenija u slučaju krize u Agrokoru pokazala punu ozbiljnost, donijevši mjere kojim je zaustavila malverzacije takve vrste.



- Slovenci su donijeli zabranu svih novčanih transfera iz Agrokorovih firmi prema vani. To je ono što je potrebno uraditi i u Bosni i Hercegovini, gdje vlasti moraju hitno reagovati. Čak i ako sudovi kasnije ponište zabranu, važno je spriječiti da se zdravo tkivo Agrokora u BiH iznese i da se ostave samo ruine i dugovi, odnosno da se izvaraju bh. dobavljači kako bi se novcima koji pripadaju njima spašavao Agrokor na teritoriji Republike Hrvatske. Nema više šta da se čeka – Vlada je već trebala donijeti ovu mjeru - zaključio je Zuhrić.



Biznis.ba / FENA