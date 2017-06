Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da se pregovora o reprogramu duga RS-a, ali nije precizirao s kojim finansijskim institucijama.

U opoziciji u RS-u smatraju da je to trebalo uraditi i prije nekoliko godina, kako bi se na taj način smanjile velike rate koje se iz budžeta moraju platiti za otplatu kredita, a oslobodila bi se sredstva za druge potrebe.



- To je jedini realan potez. PDP je stalno insistirao da je potrebno uraditi restrukturiranje postojećih zaduženja, jer je nenormalno velika rata u budžetu po tom osnovu. Nemoguće je ispunjavati obeveze iz budžeta, ako svaka druga marka ide za vraćanje kredita - ukazao je danas u izjavi novinarima u Banjoj Luci predsjednik PDP-a Branislav Borenović.



Smatra da aktulena vlada RS-a nema plan kako da reprogramira postojeće obaveze te da priče da se pregovara s mogućim partnerima za taj posao predstavljaju „kupovinu vremena“.



- Vlada RS-a je najodgovornija za stanje dužničkog ropstva u kojem se nalazi RS - ukazao je Borenović i napomenuo da svako rješenje koje je dobro imat će podršku RS-a, ali sumnja u namjere Vlade RS, jer je, kako je naveo, odgovorna za negativno ekonomsko-socijalno stanje u RS-u.



- Onog momenta kada PDP preuzme Vladu RS to ćemo uraditi u roku od dva mjeseca - naveo je Borenović.



I ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija je prošle sedmice kazao da Vlada RS-a vodi intenzivne pregovore oko restrukturiranja javnog duga.



Cilj je prepakovati jedan dio zaduženja RS-a, koji ima kraći period otplate, te dio kredita lokalnih zajednica.



- Iznos o kojem je proljetos na Jahorina biznis forumu govorio predsjednik RS-a Milorad Dodik je mnogo veći i on se ne može obezbijediti na domaćem finansijskom tržištu. O tome se vrlo intenzivno pregovara i imamo načelne dogovore sa stanovišta rokova i iznosa. Nama je poteškoća što RS ima ograničenja sa stanovišta izlaženja na međunarodno finansijsko tržište - rekao je Tegeltija za banjalučki poslovni portal „capital“.







Biznis.ba / FENA