Mladen Ivanić

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da je put BiH ka Evropskoj uniji vezan za ekonomske reforme i da evropski zvaničnici na tom polju očekuju snažan nastavak angažmana na ekonomskim reformama.

- Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini mi je jasno rekla da očekuje nastavak snažnog angžmana na ekonomskim reformama i da je to jedini argument koji mogu imati da nam ponude status kandidata - rekao je Ivanić i istakao da je na vlastima na nivou BiH i na entiteta da to osiguraju.



Precizirao je da on ne može govoriti da li je aranžman BiH s MMF-om još uvijek na snazi, jer na to pitanje, kako je naveo, odgovor treba da kažu predsjedavajući Vijeća ministara i premijeri entiteta, koji su i pregovarali o tom kreditu i treba da ispune postavljene uslove.



Lično smatra da aranžman BiH s Međunarodnim monetranim fondom „još uvijek nije do kraja pao, ali prijeti opasnost da padne“.



Ivanić je izjavio novinarima u Bajoj Luci da izmjene Krivičnog zakona BiH nisu prihvatljive, ne zato što nisu uredu neki vrijednosni sudovi, već zato što se zaloupotrebljavaju za unutrašnu političku bitku i što bi trebalo da posluže kao „mehamizam disciplinovanja srpske strane“.





Biznis.ba / FENA