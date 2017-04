Milorad Dodik

Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik rekao je da je protest radnika u Zvorniku, koji je organizovan zbog blokade računa koju je Alumini uveo Osnovni sud u Zvorniku 12. aprila, stvar pravosuđa čijim je radom ogročen.

"Kao predsjednik Republike Srpske nemam pravo miješati se u rad pravosuđa, ali moram izraziti ogorčenje njegovim radom", rekao je Dodik.



Računi Alumine blokirani su na zahtjev fočanske firme Pavgord koja traži naplatu potraživanja od 155 miliona KM, koje je ta kompanija ranije za 6,5 miliona eura otkupila od litvanske UKIO banke.



"Pravosuđe RS-a u ovom trenutku vodi nekoliko procesa, a jedan je i dokazivanje potraživanja Litvanca i njihovih firmi. Stečajni upravnik kojeg je odredilo pravosuđe odbio je priznati ta potraživanja, a onda se pojavila neka firma iz Foče koja je to kupila nekim ugovorom potraživanja. Pravosuđu je bio potreban dokaz o preuzimanju tih potraživanja i taj proces se sada vodi na sudu", rekao je Dodik.



U međuvremenu je, ističe, odlučeno da firma Pavgord iz Foče ima pravo na hipoteku.



"Viši privredni sud donio je odluku da se uspostavi privremena mjera blokade i naložio sudu da to uradi, a sudija koji vodi to rješenje otišao je na bolovanje. Zbog toga sada imamo blokadu", rekao je Dodik dodajući kako su to pitanja za pravosuđe.



Istakao je da je pravosuđe sinonim za lopovluk i kriminal te da razumije radnike koji su izašli na ulice, tražeći da sud postupa u skladu s pravdom.



"Pravosuđe služi sebi i kriminalu, a ne pravdi i pravičnosti. Ne može bolovanje biti razlog ugrožavanja poslovanja Alumine", rekao je Dodik.





