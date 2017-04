Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je odlična ponuda od 93 miliona KM, koliko novi kupac /kompanija "Izrael investmen grup"/ nudi za 49 odsto akcija Vlade u rudniku "Ljubija" i da to predstavlja bitnu finansijsku stabilnost u Srpskoj.

On je naglasio da je taj ponuđač za vlast u Srpskoj legitiman čim donosi garanciju najvažnijih evropskih banaka, da u tom pogledu nema razloga za sumnju, te naglasio da novi kupac daje i garanciju za održavanje postojećih radnih mjesta.



Dodik je podsjetio da je Vlada Srpske manjinski vlasnik u rudniku "Ljubija" jer je ranije Vlada PDP-a i SDS-a prodala ovaj rudnik, kao i da "Mital" putem friziranja cijena isporuka i ostalog dovodi do pozicije da tamo nema dobiti.



"Dovodi nas do pozicije da smo mi tamo periferni, da 49 odsto firme ne znači ništa i da nas niko ništa ne pita. Recimo, imate dobiti od deset ili od pet miliona na godišnjem nivou, oni donesu odluku da se ta dobit upotrijebi za reinvestiranje, a mi ne možemo da dobijemo ništa. Mi smo odlučili da to prodamo", rekao je Dodik za "TV1".



Na pitanje zašto je koalicioni partner SNSD-a protiv prodaje rudnika "Ljubija", Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da koalicioni partner ima svoj račun, ima jedan pristup, da je lider te partije iz Prijedora, gdje je uprava "Mitala" obezbijedila podršku radnika i sindikata i da se tamo pravi lažna predstava da će doći do gubitka radnih mjesta.



On je napomenuo da je "Mital" ponudio 63 miliona i to nevoljno.



Komentarišući tvrdnje opozicije da Ari Livne stoji iza ovog projekta, Dodik je rekao da je "Livne čovjek koji je više učinio za Republiku Srpsku nego cijela opozicija zajedno, a pogotovo te smlate kao što su /Igor/ Crnadak i /Branislav/ Borenović, koji sada pokušavaju da na Livneu prave neku politiku".



"Ari Livne je moj prijatelj i to je nesumnjivo. Ja znam savršeno dobro šta je on učinio. Samom meni je obezbijedio da se dva puta susretnem sa pokojnim predsjednikom /Šimon/ Peresom u Izraelu i ponosan sam na to, da budem tamo, da imamo dobru saradnju i da je razvijamo", istakao je Dodik.

Usvajanjem zakona o akcizama svi dobijaju



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je cijela priča u vezi sa zakonom o akcizama bespotrebno ispolitizovana, te da je to isključivo politička borba, ali da bi njegovim usvajanjem svi bili na dobitku.



"Mi ne zavisimo od zakona o akcizama. Ako se i ne usvoji zakon o akcizama, vidjećete da će Republika Srpska, za koju mnogi pričaju da je pred bankrotom, servisirati uredno svoje obaveze. Mi ovdje držimo sve ekonomske, makroekonomske i mikroekonomske kategorije gotovo upotrebljivim. Kada bi neko izvukao kompletnu ekonomsku analizu, Republika Srpska, kao i sama BiH, djeluje gotovo u nemogućim ekonomskim uslovima", istakao je Dodik.



On je naglasio da je do kraja iduće godine potrebno da se uradi nekoliko stvari da bi se potpuno stabilizovala i obezbijedila likvidnost u Republici Srpskoj.



"Mene veoma zanima, kao predsjednika Republike, da stabilizujemo naše finansije i da obezbijedimo stabilan finansijski tok u ovom vremenu. Vremena su veoma izazovna i to ne samo za nas. Tranša MMF-a koja bi trebalo da bude odmah i još jedna koja bi trebalo da bude do kraja ove godine, te perspektiva za iduću godinu omogućuje da mi taj novac upotrijebimo za mnogo lagodnije servisiranje svojih prethodnih obaveza", rekao je Dodik za "TV1".



Kada se tome još doda povećani novac za akcize, koji bi omogućio na putevima 25 miliona više na godišnjem nivou, te 40 miliona više novca na auto-putevima, kaže Dodik, Republika Srpska bi smanjila postojeće stope za puteve i auto-puteve, koje se ne uređuju na nivou BiH, tako da bi konačno putevi Republike Srpske iz akciza dobili 25 miliona.



"Ali, izvorna sredstva bi bila smanjena za 10 miliona i ona bi bila usmjerena za povećanje agrarnog budžeta, iz čega bi se sve što bi bilo novo opterećenje za poljoprivrednike odatle participiralo. Iz auto-puteva, iz izvornih prihoda, izdvojilo bi se nekih 10 miliona na godišnjem nivou i upotrijebilo za zdravstvo. Tako da bi na kraju poljoprivreda dobila 10 miliona i njen budžet bi sa 60 bio povećan na 70 miliona, 15 miliona bi realno više dobili putevi, auto-putevi 30 miliona i zdravstvo 10 miliona godišnje. Svi dobijaju u tom", pojasnio je predsjednik Srpske.



Predsjednik Srpske je rekao da se BiH nalazi u čudnim okolnostima i naveo primjer da je to zemlja koja ima svoju Centralnu banku ali koja nije monetarna vlast i to je nešto što karikira tu vlast.



"Svi segmenti monetarne politike nisu u rukama BiH, nego se nalaze u rukama nekih drugih institucija. Sve što bi učinili na bazi očuvanja jake konvertibilne marke ili bilo šta što je normalno i što čine druge zemlje, mi smo lišeni. Obezvređivanje konvertibilne marke je veoma vidljivo", ukazao je Dodik.



On je naveo da je prije četiri, pet godina dolar bio 1,6 za evro, a danas je to gotovo identično i teži se ka tome da dolar bude jači od evra.



Dodik je rekao da je do toga došlo zato što je evro upao u krizu, koju su na monetarnom planu rješavale monetarne evropske vlasti tako što su bez pokrića emitovale mjesečno 60 milijardi evra do iznosa od 1.400 milijardi evra emitovanih bez pokrića, što je definitivno i dovelo do pada njegove vrijednosti.



"Konvertibilna marka je vezana za evro, samim tim, ako evro pada na globalnom planu, mi smo danas zaduženiji. Karensi bord ima svoje vrijeme postojanja i ovdje se govori o tome da nema povjerenja u lokalne vlasti BiH da uspješno upravljaju monetarnom politikom. To je zaista nepodnošljiv prigovor", ocijenio je Dodik.



On je dodao da ta stabilnost KM sa evrom koji pada, ne može nikoga ozbiljnog ubijediti da je to jedini argument koji bi mogao da egzistira i da bude održiv, jer je to nemoguće.



"Naša izvozna snaga pada samom činjenicom da je ovakva zavisnost KM, koja usput nije ni konvertibilna, jer vi ne možete da odete u Hrvatsku i zamijenite KM, ne možete to da uradite ni u Srbiji", dodao je Dodik.



On je naglasio da je nametnuta liberalizacija ekonomije definitivno razvlastila mnoge ekonomske potencijale, resursi se neadekvatno koriste i to je gotovo nemoguće.



"Juče sam imao sastanak sa mljekarima koji su došli da se žale, jer i oni moraju da zatvore svoje proizvodnje pred navalom mlijeka koje dolazi iz EU, koje je određenog kvaliteta. Na taj način gubimo ogromne prihode, gubimo proizvodnje i tek ćemo gubiti u narednih nekoliko godina", upozorio je Dodik, dodavši da niko nije spreman da se zaštiti ekonomska subjektivnost BiH.

Staviti do znanja međunarodnom faktoru da se ne miješa u pitanja u BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se međunarodni faktor neće odreći svog uticaja u BiH dok god im zajedno Srbi, Bošnjaci i Hrvati ne stave do znanja da se ne miješaju u lokalna pitanja.



On je izrazio uvjerenje da će Amerika neko vrijeme smanjiti interes i neće se petljati u BiH, te da će to stvoriti novu situaciju da će ljudi u BiH morati da sjednu i sami kažu mogu li ili ne mogu zajedno.



Dodik je naveo da je kao legitimni predstavnik Srba spreman da sjedne i razgovara, prvenstveno da se na ovom prostoru očuva mir, zatim da se razvija ekonomija, a nakon toga politički sistem, u kome bi osnova bio Ustav.



"Očigledno niti je moguće da se u skorije vrijeme dogodi nekakav proces separacije, a nije moguće ni da se BiH u skorije vrijeme izradi kao unitarna zemlja. Mi moramo da sjedimo u modelu koji je održiv za sve, kojim će možda svako podjednako, da ne kažem biti zadovoljan, evo podjednako nervirati, ali ne toliko da proizvede akciju koja bi dovela do akcije. Mislim da to možemo", rekao je Dodik za "TV1".



Dodik je ocijenio da međunarodni faktor neće dozvoliti da dođe do toga.



"Hoću definitivno da sjednemo. Da li je moguće? Nije moguće! Nije moguće zato što se međunarodni faktor neće odreći svog uticaja dok god im zajedno i Srbi i Bošnjaci i Hrvati ne kažu - slušajte, ovo su naša pitanja, nemojte da se miješate u to", rekao je Dodik.



On je dodao da su ambasadori stranih zemalja u BiH moćniji nego ministri ili predsjednici.



Dodik je napomenuo da je najveće antidejtonsko djelovanje u BiH uradila Amerika, podržavajući visoke predstavnike u kontinuitetu koji su kršili međunarodno pravo.



"Najveći kršioci međunarodnog prava ovdje u pogledu Dejtonskog sporazuma su SAD, odnosno njihova administracija tog vremena", dodao je Dodik.



Predsjednik Srpske je ocijenio da je evropski put BiH održiv koliko je održiva EU, kao i da BiH tek treba da preživi ovo vrijeme nestabilne Unije i samu sebe.



"BiH se pokazuje kao neuspješan projekat. Ogromna asistencija međunarodnog faktora, i finansijska i politička i vojna, nije obezbijedila da ove zemlja napravi svoju integraciju i svoj napredak, koji se očekivao i možda bio normalan", naveo je Dodik.



Dodik je rekao da se BiH pokazuje kao neuspješan projekat i mjesto opšteg nezadovoljstva, u kojem nisu zadovoljni ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi, ni stranci koji su htjeli daleko više ili hoće daleko više.



Biznis.ba / SRNA