Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik posjetio je danas Šipovo i Jezero, gdje je razgovarao sa načelnicima te dvije opštine, Milanom Kovačem i Snežanom Ružičić.

Prilikom posjete Jezeru, predsjednik Srpske izjavio je da bi institucije Srpske u narednom periodu za zapošljavanje u nerazvijenim lokalnim zajednicama trebalo da obezbijede 20 miliona KM.



"Na taj način želimo poboljšati zapošljavanje i uticati na razvoj realnog sektora, što nam je cilj i u opštini Jezero. Naš cilj jeste da pomognemo opštinama poput Kalinovika, Rudog i gdje je prisutno iseljavanje stanovništva", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa načelnikom opštine Jezero Snežanom Ružičić.



Predsjednik Republike Srpske je istakao da je u opštini Jezero potrebno obezijediti organizacione jedinice penzijsko-invalidskog osiguranja, "Pošta" i sve što je neophodno za funkcionisanje lokalnih zajednica.



"Ovdje smo došli danas da riješimo neke od problema. U pojedinim opštinama smo spremni da izgradimo fabrike, što bi bilo bazirano na lokalnim resursima, a dali bismo ih na raspolaganje lokalnim zajednicama", dodao je Dodik.



On je ocijenio da je rukovodstvo opštine Jezero posvećeno rješavanju problema stanovništva ove lokalne zajednice.



"Ovdje ranije nije postojalo ništa osim načelnika opštine koji se bahato ponašao i dugovi su se samo gomilali. Sada je stabilizovana ukupna situacija, što stvara mogućnost da budu sanirane stvari koje su do sada bile loše jer iz opštinskog budžeta sada mogu samo da budu izmirivane ranije obaveze", naglasio je Dodik.



On je naveo da se očekuje od kontrolnih i organa gonjenja da svaki pristup koji je išao na štetu građana, kao u ranijem periodu u Jezeru, bude adekvatno sankcionisan.



"U Jezeru mora biti stabilizovan budžet, a u narednih 60 dana ćemo vidjeti da finansijski pomognemo ovu opštinu. Posredstvom institucija Srpske uspostavićemo novi oblik organizovanja komunalnog preduzeća, a problem je i fiskulturna sala i dječiji vrtić koji ćemo graditi veoma brzo", rekao je Dodik.



On je dodao da je potrebno sanirati i lokalne puteve, što će pomoći i institucije Srpske.



Načelnik opštine Jezero Snežana Ružičić rekla je da je budžet opštine za ovu godinu 640.000 KM i da većina sredstava odlazi na izmirivanje ranijih obaveza.



"Zatekli smo lošu finansijsku situaciju u našoj opštini. Velike su obaveze prema dobavljačima i opštinskim radnicima, a danas smo dobili obećanje da će nam institucije Srpske pomoći u njihovom saniranju", istakla je Ružičićeva.



Ona je napomenula da će se u narednom periodu raditi na realizaciji infrastrukturnih projekata.



"Za nas je značajno što sada imamo na raspolaganju ljekara i Stanicu policije. U narednom periodu ćemo raditi na izgradnji mosta, fiskulturne sale i ostalih značajnih projekata za našu opštinu", rekla je Ružičićeva i zahvalila Dodiku za današnju posjetu.



Kada je u riječ o Šipovu, predsjednik RS i načelnik opštine Šipovo, Milan Kovač ocijenili su da je ukupna situacija u ovoj opštini dobra, čime su stvoreni uslovi za realizaciju privrednih i infrastrukturnih projekata.



Dodik je istakao da Šipovo ima agilnu opštinsku upravu koja planira realizovati značajan broj privrednih i infrastrukturnih projekata.



"To su projekti značajni za lokalnu zajednicu, među kojima su putevi, uređenje centra Šipova, izgradnja sportske dvorane, vodovoda i kanalizacije. Već je obezbijeđena finansijska konstrukcija za realizaciju ovih projekata", rekao je Dodik novinarima u Šipovu, nakon sastanka sa Kovačem.



On je naglasio da je Šipovo bogato prirodnim resursima koje bi trebalo na pravi način koristiti.



"Raduje me pristup lokalne uprave koja želi sagledati na koji je način moguće strateški gazdovati i upravljati prirodnim resursima, među kojima su voda i treset. Zahvaljujem načelniku opštine za sve što je ovdje urađeno, a institucije Srpske će pomoći u rješavanju problema", dodao je Dodik.



Načelnik opštine Šipovo Milan Kovač rekao je da je Šipovo bogato prirodnim resursima koje je neophodno na pravi način iskoristiti.



"Na današnjem sastanku smo dogovorili realizaciju niza strateških projekata u oblasti realnog sektora i revitalizaciju privrednih subjekata, među kojima je i gipsara. Šipovo je opština koja raspolaže zalihama treseta, betonita, gipsa, šume i vode, odnosno potencijalima koji moraju biti iskorišteni na pravi način", kaže Kovač.



On napominje da je cilj opštinske administracije realizacija i infrastrukturnih projekata.



Kovač je zahvalio predsjedniku Srpske što je danas posjetio ovu opštinu.



Sastancima su prisustvovali i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.





Biznis.ba / SRNA