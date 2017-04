Željko Komšić

Agrokor je veliki sistem i ako on pada brojne stvari, ljudi i firme u BiH može vući za sobom, izjavio je danas zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Željko Komšić.

Na današnjoj sjednici Predstavnički dom PS BiH zadužio je Vijeće ministara BiH da pripremi informaciju o posljedicama koje kriza u Agrokoru može prouzrokovati bh. ekonomiji.



U izjavi za medije, tokom rasprave na sjednici Predsavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) o tome da li će u hitnoj proceduri donijeti set zakona kojima se predviđa povećanje akciza na naftu i naftne derivate te lož ulje za 15 feninga Komšić je kazao da se moralo malo više pažnje povesti o mogućim negativnim efektima.



Upitan da prokomnetariše kako je BiH reagovala kada je u pitanju Agrokor Komšić je odgovorio "neadekvatno".



"Moralo se malo više pažnje povesti o mogućim negativnim efektima. Agrokor je veliki sistem, ako on pada masu stvari, ljudi i firmi u BiH može vući za sobom. Ako Agrokor ne bude likvidan odnosno ne može plaćati dugome dobavljačima iz BiH to će se definitivno odraziti na njih", pojasnio je Komšić.



Istakao je da bh. zvaničnici, koji su zaduženi za to, ne pokazuju preveliku zabrinutost čak "uvjeravaju da neće biti nikakvih štetnih efekata".



"Možda oni znaju nešto više. Misli, da su se tu morale neke konkretne mjere povući u smislu zaštite, prije svega, radnika koji rade u Agrokoru, naših domaćih i zaštite potraživanja naših firmi koje su dobavljači Agrokora, da nam se ne bi desilo ono što nam se već desilo sa slovenačkim Tušom", izjavio je Komšić.



Odgovarao je i novinarsko pitanje o mogućnosti usvajanja izmjena Izbornog zakona Komšić je kazao da ima šanse ukoliko SDA "popusti zahtjevu Dragana Čovića".



"Pošto pretpostavljam da bi stranke iz RS-a bile za onda bi postojala većina. Međutim, iz onoga što je poznato, prijedlog koji iznosi HDZ BiH, izborne jedinice A, B, C, nije u skladu sa Ustavom BiH, a Izborni zakon BiH ne može biti postavljen potpuno suprotno od Ustava BiH. Za ono što traži HDZ BiH potrebno je izmijeniti Ustav", rekao je Komšić.



U toku je burna rasprava povodom pete tačke dnevnog reda današnje sjednice, a riječ je o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku.





Biznis.ba / AA