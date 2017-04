Foto: AA

U sjedištu Ministarstva vanjskih poslova Makedonije održan je biznis forum privrednika Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Otvaranju biznis foruma prisustvovali su predsjednik Makedonije Gjorge Ivanov i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji se nalazi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Makedoniji.



Prema riječima Ivanova, Makedonija i BiH imaju odličnu suradnju i bilateralne odnose u okviru regionalnih inicijativa i mehanizama. On je dodao kako Makedonija i BiH dijele zajedničku viziju o budućnosti.



"Naše dvije prijateljske države vezuju mnoge stvari. Vijekovima razvijamo sličan mentalitet dobrodušnosti i poštivanja različitosti. Imamo prijateljske narode koji se međusobno poštuju i koji uživaju sličnu hranu, muziku i stil života", izjavio je Ivanov u uvodnom obraćanju na biznis forumu.



Rekao je kako u prilog tome govori ista tradicija i kultura koje baštine Stara skopska čaršija i Baščaršija u Sarajevu.



Intenzivirati ekonomsku suradnju



Makedonski predsjednik je rekao da između Makedonije i BiH još uvijek nedostaje intenzivnija ekonomska suradnja. Istakao je da će ovaj biznis forum doprinijeti otvaranju novih perspektiva u stvaranju pravnog okvira za konkretnu suradnju i unapređenje ekonomskih odnosa.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić u obraćanju je još jednom naglasio kako su odnosi BiH i Makedonije najbolji u regiji te da mogu služiti kao primjer i da jasno pokazuju kako se i na Balkanu može surađivati uz dobre prijateljske odnose.



Ivanić je izrazio nadu da će uskoro građani Makedonije u BiH moći putovati samo sa ličnim kartama, i obratno, da će građani BiH u Makedoniju moći ulaziti uz predočenje lične karte, čime će se, kako je naglasio, olakšati i ubrzati međusobna komunikacija.



Prema njegovim riječima, ekonomski oblik suradnje između dviju zemalja je slabiji od političkog. On je izrazio nadu da će uspjeti u namjeri o otvaranju direktne aviolinija Sarajevo - Skoplje. Kad je riječ o ekonomskoj suradnji, istakao je da Makedonija i BiH zajedničkim naporima mogu pristupiti trećim tržištima.



"Nadam se da zajedno možemo zajedničkim naporima pristupati trećim tržištima. Iskustva BiH, posebno kad je u pitanju tursko tržište i nastup na jedno od takvih tržišta, su izuzetno pozitivna i značajna. Mi smo to napravili i sa nekim drugim zemljama kroz trilateralne sastanke, mislim da bi to moglo biti korisno i u slučaju Makedonije. Da pokušamo napraviti ambijent da od svega bude više ekonomske koristi. Obaveza nas političara je da stvaramo pozitivniji ambijent, da omogućemo lakše funkcionisanje privreda i jedne i druge zemlje. Mislim da postoji obostrani prostor da se saradnja između Makedonije i BiH i u tom ekonomskom dijelu značajno poveća", rekao je Ivanić i poručio da je ekonomski razvoj ključ političke stabilnosti.



Bez razvoja nema ni političke stabilnosti



Dodao je kako bez ekonomskog razvoja nema političke stabilnosti, a ni ozbiljnijeg puta ka članstvu u Evropskoj uniji.



"Za sve je pretpostavka bolji ekonomski razvoj, više radnih mjesta, bolji standard ljudi. Da bismo sve to imali, poslovni ljudi moraju od toga imati jasne efekte", rekao je Ivanić.



U prisustvu Ivanova i Ivanića potpisan je i Sporazum suradnji između Vlade Makedonije i Vijeća ministara BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić od jučer boravi u zvaničnoj posjeti Makedoniji, u okviru koje se sastao sa predsjednikom države Gjorgeom Ivanovom, premijerom Emilom Dimitrijevom, predsjednikom VMRO-DPMNE-a Nikolom Gruevskim i predsjednikom Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Zoranom Zaevom.





Biznis.ba / AA