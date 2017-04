Petar Đokić

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas u Zvorniku da je Vlada odlučna da pruži punu podršku upravi i Upravnom odboru kompanije "Alumina", od kojih očekuje da koordinisano u svim linijama procesa rada vode ovo preduzeće i da sačuvaju njegovu poziciju.

Ističući da se što prije mora prekinuti blokada računa koja nanosi velike probleme i već je prouzrokovala višemilionsku štetu "Alumini", Đokić je najavio da će Vlada Republike Srpske već početkom naredne sedmice razmatrati pitanja u vezi sa "Aluminom" i zauzimati stavove, koji će biti u pravcu pune podrške održavanju porcesa rada u ovom privrednom društvu.



"Da bi se to desilo moraju se i drugi preduslovi stvoriti i da takvu odluku i namjeru Vlade Republike Srpeke treba da razumiju i sudovi koji se trenutno bave ovim pitanjima u zvorničkoj kompaniji", rekao je novinarima Đokić.



Spor na relaciji dvije pravosudne institucije



On je, nakon razgovora sa predjednikom Upravnog odnbora "Alumine" Miloradom Motikom i njegovim saradnicima, ocijenio da je u cijelom ovom slučaju do sada najispravniju odluku od interesa za "Aluminu" i Republiku Srpsku donio Okružni privredni sud u Banjaluci, koji je naložio Osnovnom sudu u Zvorniku da promijeni svoj stav i da se deblokira račun kompanije.



"Osnovni sud u Zvorniku do danas tu odluku nije izvršio i sada imamo spor na relaciji dvije pravosudne instuitucije, što je nedopustiva praksa", istakao je Đokić.



Prema njegovim riječima, Republika Srpska ima svoje institucionalne kapacitete, ustavne nadležnosti i odgovornost pred građanima i svi koji su dio tog institucionalnog sistema treba da se ponašaju u skladu s tim.



"I sudovi treba da budu svjesni te činjenice u svakom trenutku i da svojim djelovanjem doprinesu stvaranju ambijenta za normalan život i poslovanje", rekao je Đokić.



On očekuje da Osnovni sud u Zvorniku hitno djeluje i sprovede stav Okružnog privrednog suda iz Banjaluke, koji je nadležan za prethodni period, u kojem je postojao odnos između "Alumine" i Ukio grupe iz Litvanije.



On je istakao da će u ponedjeljak, 24. aprila, Okružni privredni sud u Bijeljini zauzeti stav u vezi sa pitanjem pozicije Ukio grupe, odnosno o tome da li uopšte postoji potraživanje na koje se pozivaju Litvanci i Osnovni sud u Zvorniku.



"Nije se mogla desiti takva presuda Osnovnog suda u Zvorniku prije nego što o ovom pitanju odluči Privredni sud Bijeljina, koji treba da riješi bazično pitanje da li ima potraživanja", rekao je Đokić i dodao da su se neke stvari dogodile preko noći na štetu kompanije "Alumina".



Blokadom računa nastupila mnogo ozbiljnija situacija



Predsjednik Upravnog odbora "Alumine" Milorad Motika naglasio je da je blokadom računa nastupila situacija mnogo ozbiljnija nego što se čini, jer već od pojedinih kupaca i poslovnih partnera stižu krajnja upozorenja da se ugovori moraju poštovati.



"Spočitava se meni lično i rukovodstvu `Alumine` da vršimo pritisak na Osnovni sud. Suština je da Sud vrši pritisak na nas jer neće da deblokira račun i, što je još nejasnije, neće da se oglasi da li je nadležan ili ne za ovaj slučaj", rekao je Motika.



On je pozvao ministra unutrašnjih polova Republike Srpske Dragana Lukača i sve koji su zainteresovani da se ovaj slučaj završi jer "Alumina" nije ničija igračka.



"Molim i one koji odlučuju u pravosudnim institucijama da ovu situaciju shvate vrlo ozbiljno, jer ako sud donosi presude u ime naroda, a smatram da narod radi u `Alumini`, `Boksitu`, Srebrenici i drugim firmama. Ako nismo narod neka nam to otvoreno kažu", rekao je Motika.



"Alumina" ima zalihe da radi do 25. marta



On je naglasio da kompanija "Alumina" ima zalihe da radi do utorka, 25. aprila, i da bi, ukoliko blokada računa potraje, proizvodnja stala.



Motika je naglasio da o tome ne smije ni da razmišlja jer od ove kompanije direktno i indirektno sa kooperantima i povezanim preduzećima živi i radi više od 20.000 ljudi.



Osnovni sud u Zvorniku je 12. aprila donio rješenje o blokadi računa "Alumine", a u korist privrednog društva "Pavgord" iz Foče, saopšteno je ranije iz ove kompanije.



U saopštenju se navodi da je svrha blokade da se namiri kontroverzno potraživanje koje je litvanska Ukio banka imala po kreditima datim povezanim litvanskim društvima i dodaje da "Alumina" ni njena povezana lica nisu imali nikakvih benefita po osnovu ovih spornih kredita.







Biznis.ba / SRNA