Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je danas na sjednici Predstavničkog dom Parlamentarne skupštine BiH, odgovarajući na poslaničko pitanje Mensure Beganović (Demokratska fronta), kazao da su pregovori za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u završnoj fazi te da je najveći napredak napravljen 2013. godine.

Poslanica Beganović je postavila pitanje u kojoj fazi je proces pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, da li su okončani bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa SAD-om, Ukrajinom, Ruskom Federacijom, Brazilom, te da li su otklonjeni nedostaci u domaćoj legislativi.



Ministar Šarović je naveo da je do sada održano 12 rundi pregovora ukupno i „BiH je svrstana u zemlju prioritet za članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju“.



- No, moram da istaknem da se još sredinom 2015. godine u pregovore o pristupu tržištu uključila i Ruska Federacija sa vrlo obimnim zahtjevima u pogledu traženih carinskih koncesija i pristupa tržištu usluga, što je dodatno otežalo završetak pregovora, obzirom da u bilateralnim pregovorima nismo te pregovore završili sa Ukrajinom, Brazilom i SAD-om - napomenuo je ministar Šarović.



Po njegovim riječima, Ruska Federacija i Ukrajina su u okviru bilateralnih pregovora ostale pri vrlo širokim zahtjevima koji dakelo prevazilaze interese i mogućnosti njihovih ekonomija.



- A s druge strane, od BiH se traži puno otvaranje tržišta, znači u potpunosti, što u praksi znači puno otvaranje tržišta za sve članice Svjetske trgovinske organizacije - kazao je Šarović.



Najavio je da je za decembra 2017. godine zakazana sljedeća ministarska konferencija u Argentini, koja se održava svake dvije godine, a praksa je da se u vrijeme njenog održavanja primaju nove članice u ovu organizaciju.



- U ovom trenutku BiH u Sekretarijatu WTO-a figurira kao jedna od najozbiljnijih članica za pristupanje ovoj organizaciji - kazao je ministar Šarović.



Naveo je da su bilateralni pregovori sa SAD-om okončani u septembru 2013. godine.



- No želim da istaknem da su u okviru posljednjeg bilateralnog sastanka nedavno u Ženevi, SAD iznijele još nekoliko dodatnih primjedbi vezano za zakonodavstvo BiH. Radi se o pitanjima nedostajućih podzakonskih akata u zemlji u oblasti GMO i zabranama uvoza svinjskog i goveđeg mesa u čijoj proizvodnji su korišteni takozvani hormoni rasta - istaknuo je Šarović.



Napomenuo je da ova otvorena pitanja nisu od strane SAD-a proslijeđena WTO radnoj grupi putem WTO sekretarijata „tako da je u ovom trenutku neizvjesno da li će ranije postavljeni preduslovi za potpisivanje bilateralnog protokola dvije strane biti prošireni navedenim zahtjevima“.



- To je neizvjesno. Moguće je da SAD, nakon našeg obrazloženja, odustane - kazao je Šarovć.



Ocijenio je da u pregovorima s Ruskom Federacijom u prethodnoj godini nije bilo napretka.



Po njegovim riječima, Ruska Federacija je Bosni i Hercegovini dostavila vrlo široke zahtjeve koji daleko prevazilaze njene izvozne mogućnosti kao i interese njene privrede.



Šarović kaže da je u pregovorima s Ukrajinom napravljen je odgovarajući napredak u posljednjoj godini, međutim još uvijek su otvoreni pregovori za oko 1.300 proizvoda od kojih 600 u oblasti agrara.



- U međuvremenu je u Briselu 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Evropske komisije, gdje je dogovoreno intenziviranje pregovora sa Ruskom Federacijom i Ukrajinom. U tom kontekstu, dogovoreni su modaliteti na ponovnom reaktiviranju bilateralnih pregovora sa pomenute dvije zemlje, a kao rezultat toga Ruskoj Federaciji i Ukrajini su krajem marta dostavljene nove, revidirane, ponude za robne usluge nešto povoljnije - pojasnio je ministar Šarović.



Dodao je da su preostala otvorena pitanja su svedena, kada je u pitanju Brazil, na samo nekoliko tarifnih linija, a odnosi se na zamrznuto pileće i svinjsko meso „i pregovore sa Brazilom očekujemo narednih sedmica“.



- Kao i u slučaju Ruske Federacije i Ukrajine, Brazilu je krajem marta 2017. godine dostavljena nova, revidirana ponuda i očekuje se brzi završetak i možemo smatrati da smo sa Brazilom ovaj dio posla završili - zaključio je ministar Mirko Šarović.





Biznis.ba / FENA