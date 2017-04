Foto: AA

Makedonski predsjednik Gjorge Ivanov i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenili nakon današnjeg sastanka u Skoplju da odnose između dviju zemalja kao najbolje u regionu.

Ivanov je istakao da je s bosanskohercegovačkim kolegom održao sadržajan sastanak na kojem su razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa.



Ivanov je izrazio zadovoljstvo razvojem odnosa i saradnje između dviju zemalja koje, kako je kazao, odlikuju tradicionalno snažno prijateljstvo, identični stavovi u pogledu međunarodne i regionalne saradnje te zajednički strateški ciljevi: mir i stabilnost u regionu te integracije u euroatlantske sigurnosne strukture.



"Republika Makedonija kontinuirano na sve moguće načine otvoreno i jasno pruža podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Pozdravljamo napredak u procesu integracija u EU i očekujemo da će BiH uskoro odgovoriti na upitnik Evropske komisije kako bi dobila pozitivno mišljenje o članstvu u Evropskoj uniji", rekao je Ivanov.



Dodao je da je s Ivanićem razgovarao o situaciji u regiji i da su se složili da su evropske integracije od suštinskog značaja za stabilnost, razvoj i prosperitet cijelog regiona.



Makedoski predsjednik je upoznao Ivanića i o situaciji u njegovoj zemlji u kojoj su parlamentarni izbori održani 11. decembra prošle godine trebala označiti kraj višegodišnje političke krize, ali ni poslije izlaska na birališta to se nije desilo.



Naime, Ivanov je 1. marta odbio da preda mandat za sastav nove vlade lideru Socijaldemokratske stranke Makedonije Zoranu Zaevu, iako je njegov blok prikupio potpise više od polovine od ukupnog broja poslanika u Sobranju.



"Upoznao sam ga o postizbornoj platformi koja je, na neki način, politička prepreka i suprotna je našem Ustavu i Ohridskom sporazumu. Ta platforma dovodi Makedoniju u poziciju podređenosti i ovisnosti o nekoj drugoj zemlji, čime se ugrožavaju suverenitet, nezavisnost i jedinstvo države", rekao je Ivanov, govoreći o platformi za pregovore o formiranju vladajuće koalicije, koju su tri albanske stranke iz Makedonije, uz pomoć albanskog premijera Edija Rame, dogovorile u Tirani.



Ivanov se osvrnuo i na ekonomsku saradnju dviju zemalja, istakavši kako je BiH među 20 najvećih ekonomskih partnera Makedonije.



Direktna avio linija Sarajevo-Skoplje



Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić složio se da su odnosi između BiH i Makedonije možda i najbolji u regionu i podvukao da ni u prošlosti ni u ovo doba nema nijednog pitanja oko koga BiH i Makedonija imaju različite poglede.



"Zaista mislim da je to jedan od primjera izuzetno dobre političke saradnje i međusobnog razumijevanja", rekao je Ivanić na konferenciji za medije i dodao:



"BiH će u ovoj godini biti snažno prisutna u Makedoniji i u brojnim kulturnim događajima koje ćemo ove godine imati priliku da vidimo. Radićemo zajednički na otvaranju direktne avionske linije Sarajevo-Skoplje. Nadam se da će i praktično stupiti na snagu i Sporazum o putovanjima s ličnim kartama. Sve bi to trebalo da još više postakne našu dobru suradnju."



Govoreći o situaciji u regionu i BiH, Ivanić je istakao da je u proteklom periodu bilo pozitivnih ali i manje pozitivnih pomaka.



"Pozitivno je što smo se usaglasili oko reforme odbrane i definisali obim, strukturu oružanih snaga što je u BiH izuzetno osjetljivo pitanje. Manje pozitivne stvari su kad se u BiH otvaraju pitanja iz prošlosti. Odmah imamo razlike. Zato i nastojimo da se više okrenemo budućnosti, jer to je stvar oko koje možemo imati veću međusobnu saglasnost i mnogo više kompromisa", ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



On se osvrnuo i na platformu albanskih stranaka sa kojom, kako je kazao, nije do detalja upoznat, ali je imao jednu poruku:



"Nikad nije dobro kad se sudbina jedne zemlje vezuje za bilo koju drugu zemlju. Kao neko ko dolazi iz BiH to znam jako dobro. Znam da su u prošlosti međunarodne institucije imale vrlo jasan stav da kad god je bilo pokušaja da se iz Beograda ili iz Zagreba nešto utiče u BiH da je to nailazilo na osudu. Dakle, svaki problem u svakoj zemlji treba rješavati unutar te zemlje", poručio je Ivanić.



Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas je započeo dvodnevnu zvaničnu posjetu Makedoniji, gdje ga je uz najviše državne počasti primio makedonski kolega Gjorge Ivanov.



U Skoplјu je za sutra planiran privredni forum na kojem učestvuje i privredna delegacija iz BiH.





Biznis.ba / AA