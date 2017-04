Marko Pavić

Demokratski narodni savez /DNS/ protivi se odluci o prodaji državnog kapitala u Rudnicima željezne rude "Ljubija", ali funkcionisanje koalicije na nivou Republike Srpske time nije ugroženo, izjavio je sinoć lider te stranke Marko Pavić novinarima u Foči.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, Pavić je kritikovao medije zbog toga što se previše interesuju za opstanak koalicije, umjesto, kako je rekao, da se pitaju da li će ova odluka donijeti nešto dobro rudniku i Prijedoru.



"Niko nije prokomentarisao da li je taj koji je ponudio novac platežno sposoban da to kupi. O tome se ne diskutuje, nego samo da li je ugrožena koalicija ili nije. Da budem jasan, DNS neće podržati odluku o prodaji i koalicija time uopšte nije ugrožena", naglasio je Pavić, ne želeći detaljnije da komentariše odluku o prodaji državnog kapitala.



Pavić je naveo da je cilj ove stranke da na opštim izborima naredne godine poveća broj glasova, čime bi imala i veći uticaj na donošenje odluka u Srpskoj.



"Prvi put ćemo na narednim izborima kandidovati našeg člana ili za predsjednika Republike Srpske ili za člana Predsjedništva BiH. Smatramo da do sada nismo imali kapacitet da to uradimo, uvijek smo davali koalicionim partnerima ta mjesta i očekujem da će oni sada nama uzvratiti takvim povjerenjem", rekao je Pavić.



On je napomenuo da je DNS na prethodnim lokalnim izborima dobio 85.000 glasova i da im je cilj da na opštim izborima dobiju više od 100.000 glasova, odnosno 16 poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini Srpske.



Pavić je u Foči prisustvovao izbornoj skupštini Opštinskog odbora DNS-a, na kojoj je za predsjednika ovog odbora ponovo izabran Spomenko Stojanović.



"Trudiću se da principima DNS-a sačuvam povjerenje naših članova i budućih birača, da povećamo naš kapacitet, tako da možemo uticati na odluke o kreiranju politike u lokalnoj zajednici, na dobrobit građana Foče i naravno da povećamo kapacitet na opštim izborima da bismo kreirali što bolji život građana u Republici Srpskoj“, rekao je Stojanović.





Biznis.ba / SRNA