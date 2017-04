Foto: Arhiv

Ruska kompanija Zarubežnjeft namjerava da se povuče iz brodske Rafinerije nafte zbog velikih gubitaka i nemogućnosti da to preduzeće "stane na noge", tvrde za BN dobro upućeni izvori.

Prema tim izvorima, bliskim upravi Rafinerije, to je i bio razlog nedavnog sastanka predstavnika Zarubežnjefta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom koga su upoznali o namjeri ruske kompanije da "izađe" iz Rafinerije u Brodu.



Zvaničnih informacija o povlačenju ruske kompanije iz brodske rafinerije za sada nema.



Nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske saopšteno je da je delegacija Zarubežnjefta, koju je predvodio generalni direktor Sergej Kudrjaškov, upoznala Dodika sa "poslovnim rezultatima, proizvodnjom i planovima ove kompanije".



U saopštenju tada je navedeno da je Dodik rekao da je ova "kompanija od strateškog značaja za Republiku Srpsku, te da postoji zajednička želja za održavanjem i unapređenjem zajedničkih projekata".



Više detalja o razgovorima Dodika sa predstavnicima ruske kompnije nije saopšteno javnosti.



Da je stanje u brodskoj Rafineriji nafte teško, potvrđeno je i u izvještaju revizorske kuće KPMG koja je, kako je prenio portal Capital, upozorila da je i prošloj godini nastavljeno gomilanje gubitaka. kratkoročne obaveze su premašile njenu obrtnu imovinu za 15 miliona KM, da je prerada sirove nafte u padu, a nastavak poslovanja zavisi od konstantne podrške matičnog ruskog preduzeća „Njeftegazinkor“.



Nezavisna revizorska kuća KPMG dala je mišljenje sa rezervom Rafineriji Brod u revizorskom izvještaju za prošlu godinu, a među glavnim zamjerkama su naveli da sumnjaju da je vrijednost nekretnina preduzeća manja od one koju je rukovodstvo prikazalo.



„Postoje indikacije da je nadoknadivi iznos nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme niži od njihove sadašnje neto vrijednosti koja iznosi 742,1 miliona KM“, navodi se u izvještaju.



Pored toga revizori su kazali da je gubitak Rafinerije nafte Brod u prošloj godini iznosio čak 71,5 miliona KM, dok je akumulirani gubitak premašio 591 milion maraka. Kratkoročne obaveze Rafinerije Brod premašivale su obrtnu imovinu za 15,7 miliona KM.



Dugoročne obaveze Rafinerije prema Poreskoj upravi RS na kraju prošle godine iznosile su 74,3 miliona KM i odnose se na reprogramirane poreske obaveze za neizmireni porez na promet, kao i neizmirene poreze i doprinose na lična primanja.



Reprogramirane poreske obaveze su odobrene beskamatno, a prema ugovoru iz 2008. trebale su da budu izmirene do 1. jula prošle godine.



„Novim rješenjem Poreske uprave RS društvu je produžen rok za plaćanje reprogramiranih poreskih obaveza sa devet na dvanaest godina (do 1. jula 2019. godine), uz povećanje grejs perioda sa četiri na sedam godina“, navodi se u izvještaju. Revizori su još prije nekoliko godina utvrdili da je brodska Rafinerija od matičnog preduzeća „Njeftegazinkora" uzela dva kredita u iznosu od oko 220 miliona KM, sa godišnjom kamatnom stopom od čak 12 odsto. „Na osnovu raspoloživih informacija smatramo da je navedena kamatna stopa viša od prosečnih tržišnih kamatnih stopa u RS“, zaključili su revizori. Mada je puno stvari nejasno oko privatizacije brodske Rafinerije, čini se da je Vlada RS i dalje vlasnik preduzeća a da su Rusi samo kreditirali pokretanje proizvodnje uz neobično visoku kamatu. Ako je to tačno, onda će u slučaju povlačanja ruskih partnera, sve finansijske obaveze brodska Rafinerije pasti na teret budžeta RS-a!



