Foto: Ilustracija

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, kako saznajemo, dao je na ovosedmičnoj sjednici zeleno svjetlo za usvajanje reformskog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) te izmjene Zakona o radu.

Stekli se uvjeti



Naime, usvajanje oba zakonska rješenja praktično je zaustavljeno na sjednici Predstavničkog doma 22. marta, kada je zbog različitih stavova unutar Kluba SDA prolongirano izjašnjavanje o ovim zakonima. Međutim, sada kada je Odbor, postupajući prema zaključku Predstavničkog doma, analizirao ove zakone te im dao pozitivnu ocjenu, stekli su se uvjeti da oni uskoro budu usvojeni.



Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača (SBB) potvrdio nam je ovu informaciju, kazavši da bi Predstavnički dom mogao zasjedati 25. aprila, a Dom naroda dva dana kasnije, te u konačnici usvojiti oba ova zakona.



- Obavili smo rasprave unutar Kolegija Vlade i sa samim rukovodstvima Federalnog parlamenta te smo na neki način dobili garancije da će ovi veoma važni zakoni od parlamentarne većine biti podržani - kazao nam je Drljača.



Inače, Klub SDA je 22. marta na sjednici Predstavničkog doma praktično bio pocijepan, i to upravo zbog odredbe izmjena Zakona o radu, kojom se, navodno, oduzima nadležnost. Nakon dodatnih konsultacija u Vladi, saznajemo da ova odredba više neće predstavljati problem. Druge popravke ovog zakonskog rješenja, između ostalog, podrazumijevaju da se prijem u radni odnos u javnom sektoru više ne može vršiti bez javnog oglašavanja te da Vlada određuje najnižu plaću u FBiH.



Neodrživ sistem



Kada je riječ o predloženom zakonu o PIO, kako nam je rekao Drljača, on se zbog veoma složenog stanja u Zavodu mora što prije donijeti da bi 1. jula stupio na snagu.



- Riječ je o zakonskom rješenju kojim se napušta aktuelni neodrživi sistem međugeneracijske solidarnosti te kojim se vraćaju benefiti penzionerima, garantira pravovremenost isplate penzija, bez obzira na priliv sredstava od doprinosa, i to kroz uvođenje trezorskog poslovanja - pojasnio je Drljača.



Usklađivanje penzija s rastom životnih troškova



Novi zakon o PIO usklađuje penzije prema rastu troškova života, i to prema procentu porasta indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u FBiH u prethodnoj godini, a kako se na duži rok njihova realna kupovna moć ne bi smanjivala. Vladi je čak data mogućnost da izvrši vanredno usklađivanje penzija uz zadovoljenje određenih ekonomskih parametara.





Biznis.ba / Avaz