Jelka Milićević

Federalni ministar finansija Jelka Milićević izjavila je da bi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/ trebalo da bude podrška svim reformskim procesima i provođenju obaveza iz Reformske agende.

"Želim vjerovati da i dalje imamo aranžman sa MMF-om i da je trenutno u pitanju samo odgođena isplata tranše zbog neispunjenih obaveza iz pisma namjere", rekla je Milićevićeva za sarajevsko "Oslobođenje".



Ona je navela da bi prekidanje aranžmana stvorilo probleme u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, a to bi usporilo važne projekte za koje nema novca u budžetu.



Prema njenim riječima, ako se ne stvore pretpostavke za inostrano zaduženje, obratiće se domaćim finansijskim institucijama, odnosno bankama, osiguravajućim društvima, pa i fondovima za finansijske aranžmane.



"Kada se sagleda sadašnje finansijsko stanje i stabilnost bankarskog sektora, budžet FBiH i njegovo izvršenje neće biti upitni. Očekujemo sredstva i od drugih izvora, kao što je klirinški dug, odnosno dio sredstava iz ovog duga iskoristićemo za očuvanje stabilnosti budžeta", istakla je ona.



Govoreći o uvođenju "plavog dizela", Milićevićeva kaže da da je on veoma važan za poljoprivrednike, te da u FBiH misle da je to rješiv problem.



Biznis.ba / SRNA