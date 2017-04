HE Vranduk

Socijaldemokratska partija BiH ocijenila je danas da je nakon što je zaustavila gradnju autoputa u Federaciji BiH, aktualna vlast dovela u pitanje i realizaciju ključnih projekata u oblasti energetike koji su pripremani godinama.

U saopćenju iz ove stranke se najvodi da je najsvježiji primjer za to izgradnja HE Vranduk koja je zaustavljena praktički prije nego je i počela.



- Vlasti u FBiH dužne su građanima objasniti zašto je izgradnja HE Vranduk obustavljena i šta se poduzima kako bi se ova investicija veća od 100 miliona KM nastavila. Također, krajnje je vrijeme da vlast položi račune i u vezi sa najvećom poslijeratnom investicijom - izgradnjom Bloka 7 u TE Tuzla, koja je također u potpunoj blokadi, a informacije u vezi sa ovim kriju se, ne samo od javnosti, već i od Parlamenta FBiH - saopćeno je iz SDP-a.



Biznis.ba / FENA