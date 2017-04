Fadil Novalić

Posljednjih mjeseci aktuelna je priča o unutrašnjem zaduživanju Federacije BiH na osnovu prodaje trezorskih zapisa. Pemijer FBiH Fadil Novalić u razgovoru za Klix.ba ističe kako se Vlada FBiH mora zaduživati jer bi u suprotnom rupe u budžetu morala krpiti smanjivanjem socijalnih davanja.

Novalić je rekao kako je deficit u budžetu Federacije BiH zatekao odmah nakon dolaska na mjesto premijera te da je stanje tada bilo zaista zabrinjavajuće.



"To je deficit koji se za nama vuče već deset godina zbog raznih pogrešnih ekonomskih poteza prijašnjih vlada. Mi ga moramo postepeno sanirati i to je moguće isključivo kroz stabilan ekonomski rast i na tome radimo kroz reforme i realizaciju Reformske agende", kazao je Novalić.



On objašnjava da se deficit koji postoji mora svake godine sanirati i kratkoročno i to s ciljem održavanja finansijske stabilnosti.



"Postoje dva načina da to uradimo. Prvi je smanjivanje socijalnih davanja, dakle penzija, invalidnina i raznih naknada, a to ne smijemo dopustiti. Ne smijemo krpiti rupe u budžetu preko leđa najugroženijih kategorija društva. Ne mogu oni snositi krivicu za nesavjesnu fiskalnu politiku mojih prethodnika", rekao je Novalić.



Kako kaže, drugi način je zaduživanje, a u budžetu za svaku godinu postoji stavka koja jasno određuje koji će dio budžeta sanirati od vanjskog duga, kao što su krediti međunarodnih organizacija, a koji unutrašnjim zaduživanjem kroz, naprimjer, prodaju trezorskih zapisa.



"Ovo sve detaljno reguliše budžet tako da se bez potrebe stvara percepcija u javnosti da smo u nekoj panici i da nam je ponestalo novca. Mi samo realizujemo finansijski plan koji su usvojili i Vlada i Parlament Federacije", zaključio je Novalić.



Na drugoj strani profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Mehmed Jahić smatra kako svako zaduživanje predstavlja odgađanje problema.



"Prije nekoliko dana imali smo priliku vidjeti da se Vlada FBiH zadužila novih 20 miliona KM i to jedva. Ovo je za buduće generacije preozbiljna stvar jer ko zna hoće li Novalić ikada više biti premijer. Lako se zaduživati na račun budućih vlada, a pitanje je ko će, kada i kako vratiti taj dug", kazao je Jahić.



On smatra nemoralnim sistem zaduživanja u kojem se ne zna ko će i kada vratiti dugovanja.



"U računovodstvu uvijek postoje aktiva i pasiva koje bi trebale bit u ravnoteži. Kod njega se to ne vidi. Garancije Vlade FBiH morat će ići na štetu nekoga, bilo da se radi o poreskom sistemu, podizanju taksi ili uvođenju nekih novih zakona. Zaduživati se na duži rok može samo onaj ko misli da neće bit na vlasti, a ja mislim da sadašnja vlada neće biti na vlasti", rekao je Jahić.



Zaključio je da premijer FBiH koji dolazi iz jedne političke stranke treba prepoznati da uzimanjem kredita kroz formu zapisa zadužuje sve stranke.



"Kod nas je sistem zaduživanja nakaradno postavljen jer on vidi da je Novalić premijer svih građana i svih opcija. Treba voditi računa da se jedna politička opcija sada zadužuje, a druga će to sutra morati vraćati. Ima li tu kakve odgovornosti? Ja bih na njihovom mjestu tražio druga rješenja", kazao je Jahić.





Biznis.ba / Klix.ba