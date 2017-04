Željka Cvijanović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da prodaja akcija Rudnika željezne rude (RŽR) "LJubija" ne može ugroziti funkcionisanje koalicije, niti treba da je ugrozi.

Cvijanovićeva je novinarima u Banjaluci rekla da je Vlada putem resornog ministarstva nekoliko puta obnavljala postupak prodaje akcija, da bi sada došli do ponude koja zaista zaslužuje pažnju, odnosno da se donese odluka.



"Vlada se opredijelila za ponuđača koji je imao za 29 miliona KM bolju ponudu, kao i u svim elementima koji se vrednuju, ali konačna odluka nije na Vladi, već je Narodna skupština ta koja će da kaže da li treba ili ne da se postupi na taj način", poručila je premijer Srpske.



Ona je ponovila da prodajom nema ugrožavanja koalicije, niti je to bilo kome bila namjera.



"Procijenjeno je da bi se trebalo ići sa prodajom, i u toj procjeni, obnavljajući postupak i vodeći se time nekoliko godina, shvatili smo da ne treba ponovo da ga obnavljamo, već treba da se poslanici Narodne skupštine opredijele da li to treba da se radi", pojasnila je Cvijanovićeva.



Vlada Srpske donijela je juče odluku o prodaji 64,99 odsto akcija RŽR "LJubija" kompaniji "Izrael investment grupa" za 92 miliona KM. Tu odluku će na narednoj sjednici razmatrati Narodna skupština Srpske.



Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas novinarima u Banjaluci da prodaja akcija RŽR "LJubija" nije pitanje koalicije već razvoja i dugoročnog interesa Srpske.



Predsjednik DNS Marko Pavić izjavio je juče da se protivi prodaji državnog kapitala u Rudnicima željezne rude "LJubija" na način "kako je to najavio ministar industrije, energetike i rudarstva".



Biznis.ba / SRNA