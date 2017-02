Rahul Chhabra

Indijske investicije u BiH su vrlo velike i one pružaju 10.000 radnih mjesta građanima BiH, istakao je u Dnevniku TV1 ambasadora Indije za BiH sa sjedištem u Budimpešti Rahul Chhabra. Politički i diplomatski odnosi dviju zemalja su dobri i napreduju, ali nisu ispunili svoj puni potencijal. Postoji puno prostora za dalje poboljšanje i mi nastojimo raditi na tome, poručio je on.

Za unapređenje ekonomske saradnje dviju zemalja, dodao je, ključan je razvoj trgovinske razmjene.



"Nažalost, trgovinska razmjena je vrlo niska, oko 60 miliona dolara. Mi želimo uključiti još više indijskih kompanija i zato ih ohrabrujem da posjete Sarajevo biznis forum. Predstavnici indijskih kompanija i ranije su posjećivali ovaj forum, a i ove godine imaćemo svoju delegaciju. Takođe, prošle godine Indija je prvi put učestvovala i na Mostarskom sajmu. Mi bismo željeli da i bh. biznismeni posjete Indiju i naše sajmove. Recimo, imamo sajam koji je specijalizovan za centralnu i jugoistočnu Evropu i koji se dešava krajem godine. Stoga bih pozvao delegaciju iz BiH da ga posjeti", istakao je ambasador Chhabra.



BiH, tvrdi, puno toga može ponuditi Indiji, jer je tržište ove zemlje jako veliko i ima snagu u svakom sektoru.



"BiH takođe ima važne i jake sektore, poput obrade drveta. U Indiji postoji potreba za tim. Naša srednja klasa je jako velika i postoji potreba za različitim robama. Sve što se proizovdi u BiH može se prodavati u Indiji", pojasnio je ambasador Chhabra.



Turizam je oblast u kojoj takođe postoji prostora za unapređenje saradnje. BiH je 2015. godine posjetilo oko 1.000 Indijaca, a 2016. taj broj se udvostručio.



"Bilježimo i rastući broj posjeta bh. građana Indiji. Naša zemlja je uvela elektronsku vizu, tako da ne morate ići u Mađarsku, umjesto toga možete online aplicirati za vizu", pojasnio je ambasador Chhabra.



Budući da prostora za saradnju između BiH i Indije ima, potrebno je uspostaviti bolju komunikaciju vlasti i privrednika dviju zemalja.



"Da bismo nadoknadili taj nedostatak, mi organizujemo mnoge događaje u BiH, poput Internacionalnog dan joge ili Festivala kulutre u Mostaru i Sarajevu. Osim toga, BiH ima Ambasadu u New Delhiu, koja takođe ima određene aktivnosti", kazao je ambasador Chhabra.



On je podsjetio da je krajem 2015. godine Indija omogućila bh. studentima besplatno školovanje u ovoj državi, od šest do osam godina, kako bi usavršili svoje znanje. Međutim, prijavila su se samo dva studenta. Danas je taj broj povećan na pet, ali to i dalje nije dovoljno.



"Mislim da je glavni problem, zapravo, nedostatak informacija. Mi bismo željeli da broj studenata bude veći, jer imamo puno slobodnih mjesta. Poziv studentima i dalje važi. Radi se o kursevima iz raznih oblasti koji traju između nekoliko mjeseci i nekoliko godina", precizirao je ambasador Chhabra.



Dodao je da Ambasada želi u BiH otvoriti i u potpunosti finansirati dva IT centra za obrazovanje u oblasti informacionih tehnologija, u kojima će se obrazovati mladi bh. građani. Međutim, čeka se odgovor vlasti u BiH i to duže od godinu dana.



Međutim, ambasador kaže da razumije prepreke sa kojima se službenici suočavaju.



"Mi ćemo čekati odobrenje bh. vlasti. Ako postoje određena pravila, mi ćemo ih poštovati i nećemo odustati", dodao je on.



Za BiH kaže da je jako lijepa i zemlja slična Indiji - multietnička, multireligijska i multikulturalna. Slična je, dodaje, i politička situacija.



"Vi ipak uspijevate naći način da radite na tome da zaobiđete prepreke. Mi se moramo pomiriti sa tim, to je struktura i to su ograničenja, a moramo se kretati unutar toga", kazao je ambasador Chhabra.



On je najavio i da Indija planira otvoriti ambasadu u BiH.



"Razlog zbog čega to do sada nije urađeno je čudan. Iako Indija ima oko 1,3 milijarde ljudi, naša diplomatska služba je jako mala i broji svega 800 uposlenika. Dakle, nemamo dovoljno ljudi koje bismo uposlili u svim ambasadama. Međutim, u planu je dodatno zapošljavanje u diplomatskom sektoru, a BiH definitivno je na listi zemalja u kojima bi trebalo da se otvori ambasada", zaključio je ambasador Indije za BiH sa sjedištem u Budimpešti Rahul Chhabra.







Biznis.ba