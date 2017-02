Predrag Kojović

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović izjavio je, povodom prijedloga intervencije u monetarni sistem BiH koji je uputio predsjednik RS-a Milorad Dodik, da je istina da insistiranje na obaveznim rezervama i valutnom odboru donekle ograničava prostor za monetarnu politiku države, ali su opasnost od neobuzdane inflacije i povećana izloženost riziku stranih potraživanja ili panike među lokalnim klijentima banaka daleko veći rizik.

- Skorija ekonomska historija nedvosmisleno pokazuje da je modifikacija standardnih modela upravljanja rezervama Centralne banke, pogotovo u kombinaciji s neortodoksnim shvatanjem uloge Valutnog odbora imala, blago rečeno, izuzetno negativan ekonomski uticaj na države koje su se na to odlučile - ističe Kojović, saopćeno je iz Naše stranke.



Dodao je da finansijska injekcija realnom sektoru, ukoliko se Vlada opredijelila za interventni model u skladu Keynesovim učenjem, može doći samo iz budžeta i to kao rezultat restriktivne politike, dakle smanjenja javne neproduktivne potrošnje, a ne daljnjim opterećenjem realnog sektora i građana.



- Da je i vlast svjesna toga pokazuju pisma namjere koja šalje MMF-u u kojima se upravo to obećava. Nažalost, ta "demonstracija pameti" je prisutna samo u aplikacijama za kredite, a po njihovom primitku vlast kredite koristi kao i do sada za finansiranje preglomazne i neefikasne administracije. S obzirom da MMF takvo ponašanje ne želi više tolerisati i isplaćivati tranše bez ispunjenih uvjeta vlast je, pritisnuta činjenicom da skoro 30 posto stanovništva živi u siromaštvu, "bacila oko" na rezerve Centralne banke - smatra Kojović, saopćeno je iz Naše stranke.



Biznis.ba / FENA