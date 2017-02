T. C.

Osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ sve pravne osobe u Federaciji BiH morat će se pridržavati odredbi i pravila poslovanja određenih Zakonom o osiguranju.

Stupanjem na snagu navedenog Zakona prestat će da važi Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju.



To je omogućeno danas nakon što su predloženi Zakon o osiguranju usvojili delegati Doma naroda Parlamenta FBiH, a ranije su to učinili i poslanici Predstavničkog doma.



- Novi zakon na cjelovit i sveobuhvatan način uređuje tržište osiguranja u Federaciji BiH, uz uključivanje odredaba Direktiva Evropske unije u domaći pravni sustav. Uređuje se osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak društava za osiguranje osnovanih u FBiH, kao i onih koja nisu osnovana u FBiH, a usluge pružaju putem podružnice - izjavila je Feni federalna ministrica finansija Jelka Milićević.



Istovremeno se na ovaj način pravni poredak Federacije BiH usklađuje s direktivama Evropske unije, što će svakako biti jedan od budućih ciljeva iz okvira zakonodavne aktivnosti predviđene Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz evropskog partnerstva, na čije se ispunjenje obavezala BiH.



Milićević dodaje da je u potpunosti usvojena odredba pravne regulative EU o obvezi odvojenog obavljanja djelatnosti životnog i neživotnog osiguranja kako jedna djelatnost ne bi snosila obveze druge djelatnosti.



Donošenjem Zakona o osiguranju, te putem izmjena i dopuna Zakona o investicijskim fondovima Federacija BiH ispunjava zahtjeve Moneyvala i FATF-e (Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca) u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.



To je u skladu s Akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje je donijelo Vijeće ministara BiH.





Biznis.ba / FENA