Foto: Anadolija

U Sarajevu je danas otvoren Ekonomski forum Bosne i Hercegovine, prvi događaj u zemlji koji okuplja predstavnike vlasti, poslovne i akademske zajednice, čiji je zajednički cilj unapređenje ekonomskog i poslovnog ambijenta u BiH.

Forum je otvorio predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji je poručio da je za BiH dobro što je dobila priliku imati forum u kome se mogu razmijeniti pogledi onih koji formiraju poslovni ambijent i onih koji u tom ambijentu rade.



"BiH treba puno više i vremena i pažnje da se posveti ekonomiji, jer je to uslov našeg razvoja. Bez okretanja ekonomiji, bavljenjem samo političkim temama mi ćemo stagnirati umjesto da učinimo maksimalne iskorake i napravimo ambijent u kome vrijedi investirati. BiH mora mijenjati sliku o sebi i politički i ekonomski ima mnogo stvari koje nisu tako loše, ali o kojima se malo govori. Bez obzira na sve kritike mi imamo stabilnu valutu i mislim da je izuzetno važno da ona ostane stabilna i da se ne prave nikakvi politički eksperimenti sa Centralnom bankom, jer na način na kojem smo mi to ovdje na ovom prostoru radili uvjeren sam da bi krajnja posljedica bila inflacija i nestabilnost valute", rekao je Ivanić.



Istakao je da suština ekonomskih reformi treba da se okrene smanjenju značaja javnom sektoru i da bi prioritet trebao biti stvaranje povoljnog ambijenta koje bi trebalo ići na smanjenje poreza i stvaranje uslova da se investicije brže i lakše otplaćuju.



"Kada govorim o investicijama, ne mislim samo o stranim, već i o domaćim. Neće biti stranih bez domaće investiciije i dok domaći investitori ne budu imali značajan prodfit. Tek kad domaći investitori to urade onda doći će i strani. Sve skupa trebamo uraditi da se ekonomski ambijent popravi", poručio je Ivanić.



Podsjetio je prošle godine da je jedna ambasada izdala najmanje 15.000 viza, što kako je kazao, upućuje na to da ljudi nisu imali šansu i mogućnost da u BiH nađu posao te da su bili prisiljeni da ga traže u drugoj zemlji. Kako je kazao, ukoliko društvo ostane pri konstataciji da to postoji, a ne uradi se ništa po tom pitanju, to ne bi bilo dobro za dugoročni razvoj BiH.



Izrazio je zadovoljstvo što je ovaj forum jedan od rijetkih u kome su govornici domaći ljudi što je, kako je kazao, značajno da se bez posrednika dođe do zajedničkih rješenja.



Ekonomski forum Bosne i Hercegovine je prva u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 65. godišnjice postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.



Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika poslovne zajednice, akademije te kreatora ekonomskih politika i treba da pomogne umrežavanju različitih interesnih skupina koje imaju zajednički poslovni interes, te da omogući prostor za prve bilateralne sastanke. Organizatori se nadaju da će forum rezultirati konkretnim prijedlozima i smjernicama koje će biti stavljene na raspolaganje kreatorima ekonomskih politika.



Organizacijom Foruma Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu želi dati doprinos društvenoj zajednici, zbog čega će Forum biti otvoren za sve zainteresirane bez plaćanja kotizacije.



"Ekonomski forum Bosne i Hercegovine kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, a sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Ekonomski forum Bosne i Hercegovine je mjesto okupljanja i razmjene mišljenja između predstavnika vlasti, kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, organizovan od strane Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.



Forum će se baviti svim relevantnim pitanjima koja su od značaja za stanje u Bosni i Hercegovini, počev od makroekonomske politike, sektorske politike, poslovnog ambijenta, konkurentnosti bh. privrede i kompanija, a njegovom organizacijom će doprinijeti kreiranju povoljnijeg i atraktivnijeg poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.







Biznis.ba / AA