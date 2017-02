T. C.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i članovi Predsjedništva BiH Dragan Čović i Bakir Izetbegović primili su danas delegaciju Hrvatskog sabora koju je predvodio Božo Petrov.

Tokom sastanka podvučeno je da dvije susjedne zemlje imaju dobre i prijateljske bilateralne odnose, kao i intenzivne susrete na najvišem i visokom nivou.



"Postoji čvrsto opredjeljenje za očuvanje pozitivnog momentuma procesa reformi, s ciljem dobijanja statusa države kandidata za članstvo do kraja 2017. godine. Izražena je nada da će doći do zaključivanja Sporazuma o evropskom partnerstvu s Republikom Hrvatskom. To bi stvorilo pravni okvir i mogućnost da se tehnička, stručna i ekspertna pomoć u punoj mjeri iskoriste, s ciljem što bolje pripreme bosanskohercegovačkih institucija za ispunjenje uslova za pristupanje EU", saopšteno je iz Predsjedništva BiH.



Predsjednik Hrvatskog sabora je tokom sastanka s članovima Predsjedništva BiH ponovio snažnu podršku Republike Hrvatske u procesima integracija Evropskoj uniji i izrazio uvjerenje u skoro održavanje zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine



Iz Predsjedništva BiH su saopštili da je tokom sastanka naglašeno kako će se pružanje pomoći nastaviti i u budućnosti te da je obostrano naglašena potreba intenziviranja saradnje u području ekonomije, turizma i poljoprivrede.



Delegacija Hrvatskog sabora je članovima Predsjedništva BiH razgovarala i o značaju sprovođenja infrastrukturnih i energetskih projekata, poput mostova preko rijeke Save u Svilaju i Gradišci, Jadransko-jonske autoceste, te Jadransko-jonskog plinovoda.



U delegaciji Hrvatskog sabora, pored Petrova, bili su i predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Joško Klisović i šef Hrvatsko-bosanskohercegovačke međuparlamentarne grupe prijateljstva Zlatko Hasanbegović.





