Više od devedeset delegata treće skupštine općinske organizacije SDA Tešanj u subotu je razmatralo i nakon više diskusija usvojilo izvještaj o radu svoje organizacije, donijeli plan i program rada za tekuću godinu, te usvojili stranačku rezoluciju kojom bi se podspješili demokratski procesi i približivanje zemlje EU.

Ovoj skupštini prisustvovali su brojni gosti i zvanice na čelu sa predsjedniko Stranke demokratske akcije i članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, poput premijera ZE-DO kantona Miralema Galijaševića, Osmana Brke člana GO SDA, Sadika Ahmetovića, Mirnesa Tukića, načelnika Općine Doboj Jug, Muhameda Osmića, predsjednika OOSDA Maglaj, aktiva mladih i žena ove stranke.



Skupštini se obraćao općinski načelnik Suad Huskić, govoreći o dobrom privredno-ekonomskom radu ove lokalne zajendice na čemu mu je stranački lider, predsjednik Bakir Izetbegović čestitao kazavši da je Tešanj ekonomski vrlo uspješna i demokratski zrela sredina. On se osvrnuo na rad rad Općinske organizacije SDA Tešanj, kazavši da je njihov rad uvijek bio dobar.



- Kada su u pitanju izbori i kvalitet rada možete računati na Tešanj da će uvijek raditi solidno, uvijek iznijeti rezultat. Čestitam im na rezultatu koji su postigli na prošlim lokalnim izborima, a načelnik je naročito dobar rezultat postigao i kompletna struktura SDA u Tešnju – istakao je Izetbegović.



Na upit novinara da prokomentariše današnje napuštanje Kluba zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH Senada Šepića, Izetbegović je kazao da to nije čuo, ali da mu to nije dobro, dodavši: “Nadam se da neće napustiti SDA“.



Govoreći o reviziji tužbe protiv Srbije, Izetbegović se po ko zna koji puta izjasnio da je to pravno pitanje, ali ga brine što se politika naših susjeda miješa.



“Srbija sa kojom želimo imati dobre odnose nebi trebala da osporava reviziju tužbe, to je pravno pitanje i to neka rade pravni timovi u domenu struke i tako će i biti“, naglasio je Izetbegović.



Osman Brka je naglasio da bi ne podnošenje revizije tužbe bilo ravno veleizdaji. Predložio je predsjedniku Izetbegoviću da se već treba razmišljati o njegovom nasljedniku u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a kako su Ismet Avdić i Esmir Bašić iznijeli činjenice da je vrlo malo kadrova iz Tešnja i izvršnim vlastima viših nivoa, Izetbegović se okrenuo prema Mehmedoviću rekavši, eto radi na tome, a oni će vidjeti šta se tu može popraviti.



Predsjednik Općinske organizacije SDA Tešanj i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović kazao je da je ovo treća redovna radna skupština Stranke demokratske akcije Tešanj na koju je pozvan i predsjednik stranke.



Obzirom na sva dešavanja i različita viđenja budućnosti SDA, način vođenja stranke, pozvali smo predsjednika da prisustvuje jednoj radnoj skupštini, da na toj skupštini otvoreno razgovaramo o svim gorućim problemima unutar SDA i oko SDA. Bili smo direktni iznoseći svoje argumente. Nakon sjednice skupštine vidjećemo u kom pravcu će to dalje ići – izjavio je Mehmedović.



Biznis.ba / Oslobođenje