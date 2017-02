Vesko Drljača

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kao dio reforme radnog zakonodavstva, saopćio je na pres-konferenciji održanoj tokom sjednice ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Taj akt je upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.



U toku primjene aktuelnog zakona, ustanovljeno je da su određene životne i pravne situacije nametnule potrebu za izmjenama i dopunama, naznačio je ministar.



Kao značajnu karakteristiku novoutvrđenog akta, naveo je propisivanje primjene najpovoljnijeg prava za radnike u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa, u odnosu na ovaj zakon, različito uređeno drugim propisima - kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu. Najpovoljnije pravo će biti „starije“ osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno, dodao je Drljača.



Obavezno je također javno oglašavanje pri zapošljavanju, a sam proces će biti utvrđen podzakonskim aktom.



Drljača je također istaknuo novu obavezu poslodavcima da u roku od pet dana, umjesto dosadašnjih 15, dostavljaju radniku fotokopiju prijave na obavezno osiguranje.



U zakonu je ostavljena i mogućnost da kolektivnim ugovorom bude ustanovljen godišnji odmor i duži od 30 dana, ali prema prirodi posla i uvjetima rada.



- Plaća se sastoji od osnovne plaće, zatim dijela za ostvareni radni učinak i uvećane plaće. Radni učinak definira poslodavac u skladu s općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Najnižu plaću utvrđuje Vlada nakon konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem (ESV) i ona će, na prijedlog Ministarstva finansija u suradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja i uz prethodne konsultacije s ESV-om, propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće - kazao je između ostalog federalni ministar rada i socijalne politike.



Također je napomenuo da nova rješenja omogućavaju da zakon bude što bolje primijenjen na poslovni ambijent Federacije i pruži što pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika te olakša i ubrza proces kolektivnog pregovaranja i onemogući eventualne zloupotrebe.



Ova ocjena, naznačio je, proizašla je i u konsultacijama s poslodavcima, sindikatima i institucijama zaduženim za njegovu primjenu i kontrolu. Izmjenama i dopunama su također uvažene inicijative Federalne uprave za inspekcijske poslove za izmjene nekih odredaba radi suzbijanja "sive ekonomije".



Na pres-konferenciji se obratio i federalni premijer Fadil Novalić.



On je prilikom izrade insistirao da izmijenjeni zakon naloži obavezu raspisivanja javnog konkursa za sva zapošljavanja u javnim ustanovama, zavodima, fondovima, privrednim društvima s većinskim dražvnim vlasništvom, riječju, u javnom sektoru. To se ne odnosi samo na subjekte čiji je osnivač na federalnom nivou, već i na kantonalnom i općinskom.



Premijer se osvrnuo na jučerašnju sjednicu Doma naroda Federalnog parlamenta te izrazio razočaranje zbog neusvajanja zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), akta koji je također iz reformskog seta i čijoj su izradi posvećeni mnogo vremena i konsultacije s ekspertima, udruženjima penzionera, nevladinim sektorom.



Pripremljeni zakon bi zaustavio deficit, ali je amandmanom predlagan koeficijent za obračun visine plaća koji bi urušio sistem, kazao je premijer.



Na novinarsko pitanje može li se nakon jučerašnjih događanja u Domu naroda smatrati da je aktuelna vlada manjinska budući da „ne funkcionira parlamentarna većina“, premijer je odgovorio da jučer jeste odbačen zakon o PIO, ali nije zakon o energijskoj efikasnosti, naprimjer, niti nacrt također vrlo važnog zakona o turizmu, kao ni drugi akti.



Zamoljen da kaže kakvo je mišljenje ministrice finansija Jelke Milićević o "oborenom" zakonu o PIO, budući da su njene stranačke kolege iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH jučer u Domu naroda insistirale na drugačijim rješenjima od Vladinih, Novalić odgovara da je ministrica velika pobornica zakona kakav je bio predložen iz Vlade jer zna šta znači nestabilnost penzionog fonda.



Dodao je da su i članovi te stranke radili zajedno s njim na Vladinom zakonu.



Biznis.ba / FENA